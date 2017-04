Paulo Cesar Norões

00:00 · 14.01.2017

Heitor Férrer terminou 2016 acusado por colegas oposicionistas de fazer o jogo da base do governo na questão da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios - ele foi o autor do projeto. Mas já começa 2017 com iniciativa mais dentro do perfil que construiu ao longo dos sucessivos mandatos na Assembleia, de ferrenho opositor do governo. Heitor vai dar entrada em Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei que determina o aumento - entre 20% a 40% -, na cobrança do IPVA no Ceará em 2017. O deputado argumenta que "os estados podem tratar da cobrança do IPVA vendo o tipo e a utilidade do veículo. No caso, cobrar IPVA levando em consideração cilindradas e cavalo-vapor é claramente inconstitucional". Resta ver se a decisão do STF será rápida. A parcela única do IPVA já vence dia 31/01.

Próximos

Em Fortaleza para rever familiares, governador de Pernambuco, Paulo Câmara, encontrou-se com o colega Camilo Santana. Os dois têm atuado em conjunto para viabilizar pleitos dos estados nordestinos com o Governo Federal. Câmara é um entusiasta da ida de Camilo para o seu PSB, partido ao qual, aliás, o governador cearense tem dedicado especial atenção. Jesualdo Farias na Secretaria de Cidades é um exemplo.

Defensoria

Governador Camilo sancionou, na manhã de ontem, a Lei Geral da Defensoria Pública. A ação representa mudança histórica, já que garante o reconhecimento das autonomias funcional, financeira e administrativa do órgão. Pela nova Lei, a Defensoria será dividida em macrorregiões para possibilitar que o serviço seja potencializado em todo o Ceará.

Imortal

O deputado estadual Audic Mota, que em fevereiro assume a 1ª secretaria da Assembleia, vai assumir também a cadeira número 3 da Academia Cearense de Direito, que tem como patrono Joaquim Pimenta, notável jurista, jornalista e político brasileiro. Joaquim Pimenta, assim como Audic, nasceu em Tauá, no ano de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1963.

Diagnóstico

Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que esteve em Fortaleza, e o secretário estadual da Saúde, Henrique Javi, ainda não sabem a origem e como tratar a 'Urina Preta', doença que já acometeu com cearenses. Eles aguardam resultado mais preciso de estudos técnicos para se pronunciarem com mais profundidade sobre o assunto. Que o estudo seja agilizado e o resultado saia logo.

Reviravolta

Ex-presidente Sarney aproveitou viagem na comitiva presidencial para o enterro do ex-presidente português Mário Soares e convenceu Temer a nomear como secretário nacional da Juventude o maranhense Francisco de Assis Costa Filho. Acabou ficando de fora a cearense Jade Romero, que chegou a ser dada como certa no cargo e era indicação do senador Eunício Oliveira (PMDB).

"Limitar a Internet banda larga é um desrespeito (...) à liberdade de informação, garantida pela Constituição"

Dep. Chico Lopes (PCdoB), que vai levar o tema à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara Federal após ministro Gilberto Kassab confirmar limitação da banda larga já a partir do 2º semestre deste ano

Tem mais...

Luciano Arruda Filho, que era chefe de gabinete do irmão e ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, é o novo coordenador de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Fortaleza.

Comércio e indústria dizem que terão prejuízos durante os feriados de 2017, porém o Ministério do Turismo garante que as folgas injetarão na economia brasileira R$ 21 bilhões. Setor hoteleiro e de entretenimento comemoram.

Dois destacados homens públicos, que se dedicaram aos últimos governos estaduais, perderam seus cargos com a reforma administrativa de Camilo.

André Facó, que começou na Cagece e subiu para a Seinfra, e Hugo Figueiredo, da Seplag. Pelo currículo, devem ser aproveitados noutras missões estaduais ou municipais.