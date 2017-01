Paulo Cesar Norões: Democracia e civilidade

02:00 · 02.01.2017

Dória é empossado prefeito de São Paulo.

Se teve uma transição civilizada neste fim de 2016 foi em São Paulo. A maior cidade, a mais rica, a mais importante, onde os dois principais partidos do País travam suas mais renhidas disputas. Dessa vez o PSDB venceu o PT. Fernando Haddad disse que fez a transição "como se fosse com um irmão". João Dória, por seu lado, destacou o respeito mútuo que marcou o período, nascendo daí "uma relação aberta, de amizade, de fidalguia" com o petista, a quem presenteou com uma gravata. Mais do que falsidade, o respeito e a civilidade são princípios fundamentais da democracia. É o que permite colocar o interesse público acima das diferenças ideológicas dos atores políticos. Que o bom exemplo vindo de São Paulo seja mais um passo na consolidação do nosso ainda imberbe mas já tão solapado regime democrático.

Bons exemplos

Uma das locomotivas da gestão de Roberto Cláudio continuará sendo mobilidade urbana.

O prefeito vez por outra viaja pelo mundo para conhecer experiências bem-sucedidas que possam inspirar intervenções em Fortaleza. Medellín impressionou RC, com programas criativos e de custo-benefício razoável, que transformaram a realidade da cidade colombiana.

Seminário

Medellín também chama atenção pelos avanços na área de segurança pública. Cidade dominada pelo narcotráfico, nos tempos de Pablo Escobar, chegou a ser considerada a mais violenta do mundo. Algo superado com políticas sociais e de qualificação e ocupação dos espaços públicos. Ex-prefeito Anibal Gaviria falará sobre essas experiências em seminário com a nova equipe de Roberto Cláudio.

PDT majoritário

Coube ao vereador Célio Studart, o mais votado na última eleição, presidir a primeira sessão da Câmara de Fortaleza, em 2017. Os 43 vereadores tomaram posse e em seguida elegeram a Mesa Diretora. Além de Salmito Filho, reeleito presidente, o PDT, partido com maior número de eleitos, ficou também com a 1ª e 2ª vice-presidências (Adail Jr. E Didi Mangueira), além da 2ª Secretaria (Mairton Felix).

Força da mulher

Laís Nunes (PMB) foi a primeira mulher a tomar posse como prefeita de Icó, importante município do Centro-Sul. Já em Caucaia, prefeito Naumi Amorim (PMB), com ampla maioria na Câmara (18 dos 21 vereadores) articulou vitória da correligionária Natércia Campos, que será a primeira mulher a comandar o parlamento no município com o 2º maior colégio eleitoral do Ceará.

"Infelizmente, a violência agiu também nessa noite de esperança. Com dor, estou próximo ao povo turco". Papa Francisco, lamentando atentado terrorista na virada do ano em casa noturna de Istambul, na Turquia, que deixou 39 pessoas mortas.

Tem mais...

Fato raro, a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza não teve votos nulos ou abstenções. Todos os 43 vereadores votaram na chapa articulada pelo presidente Salmito Filho. Prova de prestígio e habilidade política.

Plácido Filho (PSDB), que deixou o PDT com a chegada do grupo dos Ferreira Gomes ao partido, deverá ser o 'calo no sapato' do prefeito Roberto Cláudio, na Câmara. Oposição tem dez vereadores, mas a maioria será maleável.

Ainda sobre mulheres no poder, Canindé também tem sua primeira prefeita na história. Rozário Ximenes é viúva do radialista Ximenes Filho, que governou o município.

Com quatro festas gigantes e dezenas de médio porte, Fortaleza se consolida como o maior Réveillon do Nordeste.