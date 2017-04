Paulo Cesar Norões

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:08

Só quem não acompanha atentamente o noticiário político se surpreende com os últimos posicionamentos do ex-presidente do Senado e atual líder do PMDB na Casa, Renan Calheiros. Ora, o senador em questão é figura proeminente do partido do presidente e um dos articuladores de sua chegada ao poder. Entretanto, Calheiros virou um dos principais críticos de Michel Temer. Os ataques se tornaram diários. Teria sido o senador em questão tocado por sentimentos oposicionistas? Claro que não. O que está em jogo é a eleição de 2018. Renan precisa renovar o mandato dele e do filho, também Renan, governador de Alagoas. E sem a estrutura do governo federal fica complicado viabilizar as campanhas. Ou seja, Renan bate pra tentar levar. Só que até agora está pregando no deserto. Temer não está nem aí.

Patrimônio

Reconhecimento do Espaço Cultural Unifor como patrimônio Histórico e Cultural do Ceará foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, e agora vai ao plenário. "O acesso à arte é também o acesso ao conhecimento. É janela da representatividade cultural da nossa gente e nada mais justo reconhecer o espaço na esfera estadual", salientou Fernanda Pessoa (PR), autora do projeto.

Um time

Deputado Júlio César Filho (PDT) revelou que já são 11 os municípios, de todas as regiões do Estado, que terão a segurança reforçada pelo Raio, um dos batalhões de elite da Polícia Militar do Ceará e principal vitrine do governo na área. As novas equipes irão para Maracanaú, Morada Nova, Caucaia, Maranguape, Crato, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Eusébio, Aquiraz, Aracati e Camocim.

Ajudou

Análise econômica semanal divulgada pela Fiec destaca a contribuição decisiva do setor produtivo, que teve 10% dos incentivos fiscais concedidos às empresas reduzidos, para os índices que colocam o Ceará, segundo ranking divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), como o Estado com a melhor situação fiscal entre todos os estados da Federação.

Reordenamento

A decisão do TRF5 sobre as barracas da Praia do Futuro, da maneira que foi, óbvio que desagrada aos que tiveram interesses contrariados. Por outro lado, abre ótima oportunidade para se fazer um projeto de reordenamento na área, que atenda os ditames da lei e, ao mesmo tempo, contemple a tradição do fortalezense de curtir a praia com um certo conforto. E que se faça o mesmo no restante da orla.

Encontro

Cearense Raul Araújo Filho, ministro do Superior Tribunal de Justiça, fará palestra sobre a liberdade de circulação e seus desafios no Mercosul, no Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, que será realizado em Fortaleza, de 26 a 28 de abril. O ministro, que antes de ser magistrado foi procurador fiscal, também será homenageado pelos antigos companheiros de categoria.

"As pessoas hoje criticam o que não sabem, o que não conhecem. E quando o fazem, fazem em tom irracional, imponderado e com expressões desrespeitosas"

Ministro Rogerio Schietti

Superior Tribunal de Justiça

Tem mais...

Deputado federal Cabo Sabino homenageou da tribuna o Sindicato dos Radialistas do Ceará pela seriedade que impõe no novo curso de formação profissional. Elenco de professores gabaritados.

Decom foi ao Ipu, onde não existe quartel do Corpo de Bombeiros, e exigiu dos estabelecimentos comerciais autorização de funcionamento dos Bombeiros. Ninguém tinha e todos foram multados...

Secretaria do Desenvolvimento Econômico reúne setor produtivo do Ceará, nesta segunda. Discussão visa a elaboração do Plano de Desenvolvimento Setorial e Bianual para o Estado, com o objetivo de estimular a retomada do crescimento da economia cearense.