Paulo Cesar Norões

00:00 · 27.01.2017

Por incompetência ou mesmo desonestidade do antecessor, muitos prefeitos assumiram com as prefeituras em petição de miséria. Na maioria dos casos, desorganização administrativa e serviços essenciais paralisados, o que levou à decretação de emergência. Em situações assim, a lei permite ao gestor efetuar despesas com dispensa de licitação, se caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. De olho nas distorções, o Tribunal de Contas dos Municípios avalia caso a caso e embasa o Ministério Público em eventuais ações judiciais. Os seis primeiros relatórios serão entregues na segunda (30) pelo TCM ao MPCE. Mas o trabalho vai longe. 103 municípios declararam emergência.

Areninhas

Um dos projetos de maior visibilidade do prefeito Roberto Cláudio são as Areninhas. Ideia simples, de custo relativamente baixo e com grande repercussão, especialmente nas áreas mais carentes. A novidade é que o modelo será replicado no Interior. Anúncio foi do próprio governador Camilo Santana, durante seminário internacional de políticas públicas inovadoras para cidades, promovido pela Prefeitura de Fortaleza.

Relator

Três ministros do STF despontam como opções para assumir a relatoria da Lava-Jato, na visão de procuradores da República: Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Procuradores da Lava-Jato consideram o perfil deles mais próximo ao de Teori Zavascki. MP teme mudança de ritmo caso a relatoria fique com um dos demais, principalmente com o decano Celso de Mello.

Convênio

TRE carece de pessoal para acelerar programa de cadastramento biométrico de eleitores. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social vai ajudar. No total, 1.372 estagiários de nível médio do projeto Primeiro Passo, entre 16 e 21 anos, vão fazer o trabalho nas zonas eleitorais do Interior. TRE quer 75%

Do eleitorado cearense cadastrado até 2018 e atingir 100% em 2020.

Vaga...

Com a posse de Zé Ailton Brasil (PP) como prefeito do Crato, Mário Hélio assumiu cadeira na Assembleia como primeiro suplente na coligação com o PMN e o PT do B. Isto, relativo à eleição de 2014. Contudo, Mário trocou o PMN pelo PDT. E aí está a confusão. Oman Carneiro (PP), que ficou na quarta suplência, reivindica na Justiça Eleitoral a cadeira com base na troca partidária de Mário Hélio.

...Em disputa

Os dois suplentes que teriam prioridade em relação a Oman Carneiro, que já foi deputado estadual no período de 1995-98, não se interessam pela vaga. O segundo suplente de deputado estadual na coligação foi John Monteiro, que na época disputou pelo PT do B e hoje está no PDT, como vereador de Fortaleza. Já a terceira suplente foi eleita prefeita de Ocara, no caso, Amália Pereira (PP).

"A ideia é, além de conhecer esses relatos, aprender e tentar adaptar algumas experiências à realidade de Fortaleza."

Roberto Claudio, prefeito, na abertura do Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades

Tem mais...

Fórum Permanente dos Jovens Empresários do Ceará recebe hoje, no auditório da Adece, conselheiro do Instituto Democracia e Ética, Fredy Bezerra. Tema é reforma política.

Técnicos da Prefeitura de Senador Pompeu passaram dias nas repartições da Prefeitura de Fortaleza aprendendo a fazer e a encaminhar projetos, especialmente nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

OAB-CE de olho nos advogados envolvidos em apropriação indébita de indenizações do DPVAT, ações trabalhistas e compras de sentenças. Já são 611 os acusados.

Governistas vão incentivar o deputado estadual Heitor Férrer a se candidatar a deputado federal. Seria fácil, se tiver o apoio do Abolição. Heitor, porém, se diz oposicionista.