Paulo César Norões: De olho na reeleição

Danilo Forte (PSB) foi o único deputado cearense em Recife, na reunião articulada pelos deputados pernambucanos Jarbas Vasconcelos (PMDB) e Tadeu Alencar (PSB), nascido em Juazeiro do Norte mas eleito por Pernambuco, em apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara Federal. Presentes os ministros Mendonça Filho (Educação), Fernando Bezerra Coelho Filho (Minas e Energia) e Bruno Araujo (Cidades), além de trinta deputados federais de cinco estados nordestinos: Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Dois deles, André de Paula (PE) e Rômulo Gouveia (PB), do PSD, que têm candidato à presidência da Câmara, Rogério Rosso. Interessante é que o próprio Rodrigo Maia, temendo ter a candidatura contestada no STF, ainda não se assumiu candidato. Mas estava lá.

Em fevereiro

Vem aí mais mudanças no primeiro escalão do Governo do Ceará. Informação ainda restrita a poucos membros do estafe de Camilo Santana aponta que o governador está propenso a mexer na Secretaria de Cidades. Ex-reitor da UFC, Jesualdo Farias, seria o escolhido para substituir Lúcio Gomes. Troca que, confirmada, atiça os bastidores da política cearense. Afinal, Lúcio é um legítimo Ferreira Gomes.

TCM lotado

Ministro Gilberto Kassab (Comunicações) puxou a fila de autoridades presentes à posse de Domingos Filho, no TCM. Além dele, prefeitos e representantes de mais de 40 municípios; ex-prefeitos; deputados federais Domingos Neto, Moses Rodrigues, Vitor Valim e Raimundo Matos; e os estaduais Capitão Wagner, Odilon Aguiar, Dra. Silvana, Leonardo Araújo, Fernanda Pessoa e Carlos Matos.

Continuidade

Diante da incerteza por conta da fusão da Secretaria dos Direitos Humanos com a do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, movimentos LGBT's do Ceará e do Nordeste enviaram carta aberta ao prefeito Roberto Cláudio, pedindo a continuidade da Coordenadoria da Diversidade, que era vinculada à SDH, e indicando o militante Thiago Costa para comandá-la.

Plenária

Deputados estadual Moisés Braz e federal José Guimarães, ambos do PT, promovem hoje, no Crato, plenária síndico-rural para discutir a conjuntura política do País. Em pauta, as ações do governo Temer e seus impactos na organização sindical rural e na vida dos agricultores e agricultoras familiares. São esperados trabalhadores rurais e dirigentes sindicais de todas as 29 cidades da região.

Claro que tem que colocar mais polícia na rua, mas não basta. Eu vi em Fortaleza os policiais na praia e os arrastões ocorrendo na frente da polícia.

Gilmar mendes, ministro do STF, sobre a falta de uma ampla política de segurança pública no Brasil, que inclui uso da inteligência, ressocialização de presos e inclusão do tema na agenda dos partidos políticos

Tem mais...

Novo presidente da Arce, Hélio Winston Leitão, quer aproximar a Agência da população. Para ele a Arce não é só uma agência reguladora, é também uma defensora dos interesses do consumidor.

Ministério Público do Estado do Ceará tem agora meio próprio para disponibilizar comunicações, publicações e divulgações dos atos processuais do órgão.

Governador Camilo Santana sancionou a lei que cria o Diário Oficial Eletrônico do MPCE, que poderá ser acessado por qualquer pessoa na página eletrônica da instituição.

Vereador em primeiro mandato, Iraguassu Filho assume a liderança do PDT na Câmara, cargo por diversas vezes ocupado pelo pai, médico e ex-vereador Iraguassu Teixeira.