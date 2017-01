Paulo Cesar Norões: Cortar na própria carne

00:00 · 16.01.2017

O Senado desengavetou uma proposta de 2015 da presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que reduz o salário-base dos membros do Congresso Nacional, de R$ 33.763,00 para R$ 26.723,13. A relatora, senadora Regina Sousa (PT-PI), deu parecer favorável e agora depende do plenário. Se passar, ainda vai para a Câmara dos Deputados. Os salários dos deputados (e depois dos vereadores das capitais) são baseados no dos senadores e deputados federais. A proposta é boa e condizente com a crise econômica pela qual passa o país e as medidas de contenção de gastos aprovadas pelo próprio Congresso Nacional, atendendo Projeto de Lei encaminhado pelo governo Temer. Resta saber se os senadores terão finalmente disposição para cortar na própria carne. É aguardar para ver.

Governadora

O Ceará, que nunca elegeu uma governadora, tem uma no exercício, esta semana. Com a viagem de Camilo Santana ao Irã, e a vice Izolda Cela e o presidente da Assembleia Zezinho Albuquerque também fora do Estado, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iracema do Vale, assume pela primeira vez o cargo. E justo quando se prepara para deixar a presidência do TJ, o que acontece no dia 31.

Refinaria

Principal objetivo da viagem de Camilo é buscar uma refinaria para o Ceará. Ele será recebido pelo ministro do petróleo do Irã, onde vai apresentar o projeto para a construção da refinaria. Governo oferece o terreno, infraestrutura de água, luz, estrada e isenção de todos os impostos. Camilo também levará o projeto à China, onde tenta também atrair outras indústrias com incentivo fiscal.

De saída

Ernesto Saboya, que foi secretário de Administração do segundo Governo Tasso, assumiu em 1999 o cargo de conselheiro do TCM com a morte de Eufrasino Neto. Vai completar 61 anos, este ano. Poderia ficar no Tribunal até os 75 anos, mas já admite se aposentar logo, pois está de mudança para Lisboa. Ernesto é a favor do fim do TCM. Votou contra e não foi à posse de Domingos Filho na presidência.

Relâmpago

Dois secretários municipais passaram só dez dias nos cargos. Em Pacajus, o secretário da Segurança Pública, ex-deputado Delegado Cavalcante, saiu porque o prefeito Flanky Chaves não conseguiu a disposição dele junto ao Governo; em Quixadá, Ilário Marques deu posse a Cristian Quezado como secretário do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, porém, já o trocou por Kildary Lobo.

Boa idade

Tem crescido no Brasil o número de trabalhadores acima de 65 anos. Já são quase 140 mil, segundo o IBGE. As capitais que mais empregam pessoas acima desta idade são, pela ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza (são 3.130 empregados nesta faixa etária), Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Belém. Justificativa: experiência e compromisso com as empresas.

"Governo do Estado parece incentivar a desestruturação da organização que luta contra o desemprego. Um contrassenso perverso".

Danniel oliveira (PMDB), deputado estadual, em crítica ao corte de 15% no orçamento do Sine/IDT, no ajuste fiscal do Governo cearense

Tem mais...

No troca-troca de cadeiras do secretariado estadual nada ainda sobre a Secretaria dos Esportes, prometida ao deputado estadual David Duran, do PRB, que votou em Zezinho Albuquerque e pela extinção do TCM, como lhe pediram.

Senador Eunício Oliveira mais uma vez abriu mão da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), recursos destinados a bancar as despesas do mandato de cada parlamentar. Tudo bem, ele não precisa. Mas tem muita gente na mesma condição que não dispensa a cota.

Prefeito Argemiro Sampaio (PSDB), de Barbalha, cumpriu, no prazo, promessa de campanha. Fechou acordo com os servidores de Saúde e acabou com uma greve que já durava dois anos e nove meses.