Paulo César Norões: Consequências políticas

00:00 · 11.01.2017

Maia Junior é escolha técnica, já dizíamos na coluna de segunda. Traz, porém, consequências políticas ainda não totalmente claras. O braço direito das duas últimas gestões de Tasso Jereissati e vice de Lúcio Alcântara ser chamado para ser supersecretário de um governo petista, justo quando PT e PSDB vivem o momento mais agudo de sua histórica rivalidade em âmbito nacional, dá o que pensar. Por outro lado, há de se ponderar que, se Camilo Santana não tem história com o tucanato cearense, seus principais aliados, a partir do pai, Eudoro, têm. Basta lembrar que, em passado recente, Eudoro, Maia, Ciro, Cid, Mauro Filho e outros tantos conviviam todos debaixo do chapéu tucano, sob a liderança de Tasso. Circunstâncias políticas os afastaram e os põem juntos de novo no mesmo barco. Até que ponto, só o tempo dirá.

Traição

Potencial candidato do PDT à presidência em 2018, Ciro Gomes, em postagem na sua página no Facebook, chamou de traidores os deputados e senadores do PT que vierem a apoiar candidaturas de Rodrigo Maia e Eunício Oliveira às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, que, para Ciro, são "dois protagonistas do golpe" que derrubou a presidente Dilma Rousseff.

Campanha

Deputado Danilo Forte, aliás, articula almoço de apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados, em Fortaleza. Será no próximo dia 20, no hotel Gran Marquise. Todos os parlamentares da bancada cearense estão convidados, mas é certo que alguns deles, como André Figueiredo (PDT), que articula chapa de oposição, não estarão presentes.

Futebol em pauta

Após ajudar o Ceará Sporting a viabilizar patrocínio da Caixa, Danilo Forte (PSB) usou a amizade com o ex-deputado federal e hoje secretário-geral da CBF, Walter Feldman, para propor melhores condições para o Fortaleza e, por extensão, aos demais clubes que disputam a série C do Brasileiro. Na CBF, Danilo e o presidente do FEC, Jorge Mota, tietaram o técnico Tite, da seleção brasileira.

Orçamento

Câmara de Fortaleza volta a trabalhar dia 1º de fevereiro, de acordo com seu Regimento Interno. Prefeito Roberto Cláudio deve comparecer e, como manda a tradição, ler sua mensagem e o compromisso orçamentário para 2017, cujo valor total chega a R$ 7,5 bilhões. O prefeito será recepcionado na Casa pelos membros da Mesa Diretora e os líderes partidários.

Orçamento 2

Já a Assembleia volta ao trabalho no dia 2/02. Não haverá pronunciamentos, apenas a reabertura dos trabalhos e a leitura, pelo governador Camilo, de sua mensagem. Depois, como é de praxe, os parlamentares vão almoçar no Palácio da Abolição. Geralmente, só vão os governistas. Dentre eles, agora, Audic Mota Agenor Neto, Thomaz Holanda e João Jaime.

"Independentemente das questões partidárias, Tasso, você tem sido um grande parceiro, atendendo às expectativas do povo cearense".

Gov. Camilo Santana, ao saudar e agradecer a presença do senador Tasso Jereissati na inauguração do posto do Detran no shopping Iguatemi

Tem mais...

Como a coluna antecipou no sábado, ex-reitor Jesualdo Farias será o secretário de Cidades. Atual titular, Lúcio Gomes, irá para a Infraestrutura, descartando, assim, rumores de ruídos no relacionamento de Camilo com os Ferreira Gomes. Lúcio, aliás, acompanhou o governador na inauguração do posto do Detran, no Iguatemi.

Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam o pagamento de propina pela Odebrecht em 11 países, além do Brasil. Isso coloca em suspeita governos na América Latina e na África.

Das nações citadas, apenas Peru, Argentina, Equador, Panamá e República Dominicana abriram investigações ou estão tomando medidas contra a empreiteira brasileira após pressão de entidades e opositores.