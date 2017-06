Paulo Cesar Norões

00:00 · 10.06.2017

Resultado do TSE já era esperado. O perfil de cada ministro já indicava qual seria seu posicionamento no julgamento, o que foi se confirmando ao longo dos debates, desde terça-feira. Expectativa era quanto aos argumentos que usariam para embasar o voto, especialmente daqueles de quem se esperava apoio à absolvição da chapa Dilma-Temer. Como justificar isso diante da convicção quase unânime de toda a sociedade de que houve, de fato, abuso de poder político e econômico na eleição de 2014? No fim das contas, o que determinou o resultado não foi o mérito em si, mas se as provas e evidências deveriam ou não ser levadas em conta no julgamento. E, a despeito do bem fundamentado voto do relator Herman Benjamin, a maioria optou por desconsiderar fatos. Como justificou Gilmar Mendes, em nome da estabilidade institucional.

Aprovada

Vereador Célio Studart (SD) vibra com aprovação de emenda dele que inclui, na grade da Secretária Municipal de Conservação e Serviços Urbanos, a Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal. Emenda se encaixa no projeto de reforma administrativa do prefeito Roberto Cláudio, ora em trâmite na Câmara de Fortaleza. Proposta passou por todas as comissões técnicas da Casa e agora vai a plenário para redação final.

Lembrança

Deputado federal Danilo Forte se emocionou ao receber, do ministro Raul Jungmann, medalha da Ordem do Mérito da Defesa. Pai dele, Avelino Forte, foi membro da Cavalaria do Exército. Danilo briga na Justiça para reaver comando do PSB no Ceará. Paralelamente, flerta com outras siglas. Conversa com Alexandre Pereira, hoje, em Fortaleza pode selar sua ida para o PPS.

Educação

Quem compareceu ontem à posse de novos servidores (aprovados em concurso) do Ministério Público do Ceará ficou encantado com a receptividade e o clima de cordialidade reinante na Procuradoria Geral de Justiça, desde a portaria até os integrantes dos Recursos Humanos. Belo exemplo e bom de ser seguido pelas demais repartições públicas. Em algumas o tratamento ao público é triste.

Mudou de time

Contrariando informação anterior de que continuaria na oposição da Assembleia, deputada Silvana Oliveira (PMDB) cedeu aos encantos do Governo e se mudou de armas e bagagens para o bloco situacionista. Isto, aliado ao retorno de Osmar Baquit, vai possibilitar a destituição dos relatores do Orçamento do Estado (Odilon Aguiar) e da PEC que extingue o TCM (Leonardo Araújo).

Só uma chuva

Osmar Baquit, aliás, disse que deixou a Secretaria Estadual da Pesca e Aquicultura para passar no máximo 15 dias na Assembleia Legislativa. É só o tempo de viabilizar o troca-troca nas relatorias. "Vou ajudar o Governo num momento delicado", justificou o deputado do PSD, que tem sido um fiel aliado do governo Camilo Santana, espécie de 'pau pra toda obra'.

"Eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão!"

Ministro Herman Benjamin, relator do processo contra a chapa Dilma-Temer, no TSE, ao votar pela cassação.

Tem mais...

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, é o convidado do mês do projeto Diálogos Empresariais, da Câmara de Diretores Lojistas de Fortaleza. Palestra será na próxima terça-feira, na CDL.

Na visão do jurista Valmir Pontes Filho, a nova PEC do deputado estadual Heitor Férrer (PSB), que propõe a extinção do TCM, "é claramente ofensiva ao princípio federativo brasileiro e desrespeita o desejo expresso pelo Poder Constituinte".

Na declaração de voto do cearense Napoleão Nunes Maia, que optou pela absolvição da chapa Dilma-Temer, ministro citou obra do conterrâneo Roberto Victor Ribeiro, presidente da Academia Cearense de Direito, "O Julgamento de Jesus Cristo sob a luz do Direito".