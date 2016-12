Paulo César Norões: Confiança e desempenho

00:00 · 27.12.2016

Roberto Cláudio manteve só oito nomes no primeiro escalão da Prefeitura, para o segundo mandato. Seriam dez, se Prisco Bezerra tivesse ficado na Secretaria de Governo. Nesse caso, Samuel Dias não precisaria ter sido deslocado da Infraestrutura. Os que permaneceram em seus postos ou são da cota pessoal do prefeito - casos de Queiroz Maia, chefe de Gabinete; Jurandir Gurgel, Finanças; Philipe Nothingam, Planejamento, Orçamento e Gestão; Lúcio Bruno, Articulação Política; e José Leite Jucá, procurador-geral do Município - ou continuam pelo desempenho acima da média no primeiro mandato, casos de João Pupo, Conservação e Serviços Públicos e Águeda Muniz, Meio-Ambiente. Eudoro Santana (Iplanfor), não por ser pai do governador, mas por reconhecido mérito, é categoria hours concours.

Grata surpresa

Quando chamou Águeda Muniz para a Seuma, ainda no 1º mandato, Roberto Cláudio não a conhecia. "Não sabia nem se tinha votado em mim", recorda-se. Nome dela veio referendado tanto pelo meio acadêmico como pelo mercado. Grata surpresa! Com iniciativas como o 'Fortaleza Online', que agiliza a liberação de licenças ambientais em até 48 horas (antes eram 6 meses, no mínimo), a moça conquistou reconhecimento.

Luluzinhas

Por mera coincidência, duas das três mulheres do primeiro escalão da Prefeitura de Fortaleza vão despachar no mesmo local. É que a Seuma e a Secretaria de Infraestrutura dividem o mesmo prédio, ali perto do Castelão. Alguém até sugeriu pintar o prédio de rosa, mas Águeda Muniz e Manoela Nogueira já disseram que preferem o verde atual, mesmo...

Liderança

Com a ida de Evaldo Lima (PCdoB) para a Secretaria de Cultura, Ésio Feitosa será o líder do governo na Câmara Municipal. Pesou para a escolha o fato dele ter sido secretário da Regional VI, conhecendo, portanto, os bastidores da gestão de Roberto Cláudio, que terá como missão defender neste segundo mandato. Ésio foi eleito pelo PPL, mas já foi filiado ao PSOL.

PT se antecipa

A estratégia do PT em antecipar o lançamento da candidatura de Lula a presidente da República ainda no primeiro semestre do próximo ano tem dois objetivos: aproveitar a baixa popularidade de Michel Temer e reforçar a defesa de Lula, réu em cinco processos penais, quatro deles na Lava-Jato. Ciro Gomes (PDT) quer o apoio petista, o que torna-se difícil caso o nome de Lula ganhe as ruas.

Punição

Ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, vai continuar preso porque o juiz Sergio Moro arbitrou sua fiança em R$ 1 milhão. Ferreira, que diz não ter o dinheiro nem imóveis, acionou alguns amigos e familiares, mas não conseguiu juntar o valor arbitrado pelo magistrado da Lava-Jato. Assim, ele vai continuar preso em Curitiba, onde deve passar o Réveillon ao lado de alguns outros apenados por Moro.

"Vislumbro para 2017 o agravamento da crise, com reflexo negativo para nosso orçamento e nossos salários"

General Eduardo Villas Boas

Comandante do Exército Brasileiro, em mensagem de fim de ano aos comandados

Tem mais...

Prefeito eleito do Crato, Zé Ailton Brasil, confirmou a ex-reitora da Urca, Otonite Cortez, na Secretaria de Educação. Vice-prefeito eleito, André Barreto Esmeraldo, ex-secretário estadual do Meio Ambiente, assumirá a Saúde.

Confirmado também o auditor fiscal da Sefaz, Carlos Eduardo dos Santos Marino, na Secretaria de Finanças. Procurador-geral do Município será Ernani Brígido Silva Neto.

Última semana do ano e os deputados estaduais seguem trabalhando. Só podem sair de recesso quando aprovarem o Orçamento do Estado para 2017.

Previsão é de que os trabalhos se encerrem até amanhã. Os mais pessimistas, porém, apostam que o recesso invade 2017.