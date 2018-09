Paulo Cesar Norões

01:00 · 19.09.2018

Em mais uma declaração polêmica, o candidato a vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, disse que são maiores as probabilidades de se tornarem marginais filhos de mães solteiras ou separadas, isto é, a criança criada sem a presença do pai. Disse ainda que "o narcotráfico recruta jovens de famílias pobres sem avô ou sem pai. É uma fábrica de elementos desajustados". Estudo da FGV concluiu que fatores como maior proporção de filhos de mães adolescentes ou de famílias onde não há o pai ou a mãe presente aumentam a criminalidade. O estudo afirma, ainda, que há evidências de que crianças nessas condições também tem baixa escolaridade e mais probabilidade de se envolver em crimes. Que fique claro: tão problemática quanto a ausência de pai e avô é a ausência do Estado.

Rejeição

Desde 1989, todos os candidatos a presidente da República eleitos lideravam as pesquisas a 20 dias da eleição, segundo levantamento feito pelo UOL. Entretanto, o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, faz uma ressalva: nunca um teve tanta rejeição, como Bolsonaro. Isto, talvez faça a diferença. Há um alto índice de insatisfação do eleitor em relação à política, de um modo geral.

Partindo...

PSDB e PROS querem que o TRE casse o registro da candidatura de Camilo Santana (PT) ao Governo e Cid Gomes (PDT) ao Senado, e ainda de Antonio Balhmann (PDT), à Câmara Federal. Base do pedido é a delação dos donos da JBS, que afirmaram terem sido coagidos a doar R$ 20 milhões, em 2014, em troca da liberação de créditos tributários a que tinham direito.

...Pro ataque

Alegam os oposicionistas que, caso comprovada, a liberação teria ajudado a eleger Camilo em 2014, e só por isso ele está podendo buscar a reeleição, hoje. O pedido de impugnação inaugura uma nova fase na campanha oposicionista, que parte para o confronto direto para tentar virar o jogo. Campanha de Dra. Mayra ao Senado, por exemplo, tenta desconstruir imagem de Eunício Oliveira.

Investimento

PT afirma que gastou R$ 2,5 milhões para tentar viabilizar juridicamente a campanha de Lula. Teria sido um desperdício, não fosse o fato de que a estratégia manteve o ex-presidente em evidência na mídia, o que ajuda na transferência de intenções de voto para Fernando Haddad, o substituto escolhido. O salto do ex-prefeito paulistano nas pesquisas é a maior prova.

Indulto, não

Haddad desmentiu seu xará Pimentel, candidato à reeleição para o governo de Minas Gerais, que disse que um dos primeiros atos do petista na Presidência da República seria indultar Lula. Haddad foi taxativo ao negar o indulto, até porque, segundo ele, Lula quer deixar a prisão provando sua inocência na Justiça. Sair por decreto presidencial feriria sua dignidade, justificou Haddad.

"Temos investido bastante em segurança. Mas é o investimento que fazemos em educação e políticas sociais que vai resolver de vez o problema da violência"

Camilo Santana (PT), governador do Ceará e candidato à reeleição

Tem mais...

Segura aí Presidente nacional do DEM, ACM Neto, convocou reunião de emergência dos líderes do Centrão, em Salvador. Na pauta, o desejo de mudanças no tom da campanha de Geraldo Alckmin. Tucano estagnou nas pesquisas.

Debandada Preocupados com a estagnação, já há setores do Centrão se aproximando de Bolsonaro. Outros, como Paulinho da Força, do Solidariedade, flertam com Ciro Gomes, enquanto Ciro Nogueira quer o PP apoiando Haddad. As próximas pesquisas serão decisivas para o tucano.

Coluna Luís Carlos Prestes notabilizou-se no século XX por comandar movimento político-militar (1925 a 1927) ligado ao tenentismo. Amanhã, à noite, boa parte de Crateús sairá em caminhada em apoio à reeleição do deputado estadual Carlos Felipe (PCdoB). Concentração na Coluna Prestes, ícone daquele Município.