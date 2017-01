Paulo César Norões: Célio cumpre promessa

00:00 · 04.01.2017

Há até alguns meses, Célio Studart era um ilustre desconhecido do grande público. É certo que houvera tirado mais de 30 mil votos na eleição de 2014, quando se candidatou pela primeira vez. Mesmo assim, foi uma surpresa - até para ele - dois anos depois terminar a campanha como o vereador mais votado de Fortaleza. Campanha de poucos recursos, mas com um discurso sedutor. Célio propunha um novo modo de fazer política, a partir da renúncia de certas regalias do mandato. Mal assumiu e já tratou de pôr em prática o discurso: abriu mão de 25% da Verba de Desempenho Parlamentar. O que, nos quatro anos de mandato, representa R$ 160.800 de economia. Quase nada diante do orçamento da CMF para 2016, de R$ 7,5 bilhões. Agora, se os 43 vereadores encampassem a ideia, a economia já seria de quase 7 milhões de reais.

Destino

A pergunta é: para onde vai o dinheiro que o vereador Célio Studart abre mão? Eis o problema, provavelmente irá custear outras despesas da própria Câmara, já que é dinheiro repassado pelo Executivo com esse fim. Nesse caso, se o objetivo é garantir mais verba para melhorar a vida da população, talvez fosse melhor doar diretamente para entidades que assistem pessoas abandonadas pela família e/ou o Estado.

Composição

Dez partidos têm apenas um deputado na Assembleia: SD, PEN, PSDB, PRB,PSDC, PSB, DEM, PRP, PSOL e PHS. PDT mantém a pole-position no número de deputados estaduais, mesmo com o troca-troca por causa das posses dos prefeitos. São 12, enquanto que o PMDB continuou com seis. O PT agora tem cinco, juntamente com PP. Com dois parlamentares ficaram PCdoB, PSD, PMB e o PR.

PSDP

TSE recebeu o 58º pedido de criação de partido político no País: Partido Democrático dos Servidores Públicos. Pedido é analisado quando a agremiação recolhe 468 mil assinaturas. Mas não vale de eleitor que já tenha aderido à criação de outro partido. Segundo o TSE, o Brasil tem 35 partidos em condições de disputar eleições. Há outros na fila, como Partido Pirata, Arena, Partido Militar e o Partido Novo.

Humildade

Barak Obama e família serviram um almoço aos funcionários da Casa Branca. Eles mesmos, fardados como cozinheiros, colocavam a comida no prato de cada servidor. Uma forma de agradecer pela maneira como foram servidos nos oito anos na Casa Branca. A filha Malia, aliás, de 17 anos, que trabalha na série de TV "Girls", foi vista no Brooklyn oferecendo café para o elenco e a equipe.

Longevidade

Mauro Benevides viveu fortes emoções no dia 1º de janeiro. Ao discursar na Câmara Municipal de Redenção, na posse do neto Davi como prefeito, Mauro viu passar um filme na memória. Ele, que foi deputado estadual e federal, e, como senador, presidente do Congresso Nacional, lembrou que começou a vida parlamentar exatamente como vereador. Já vai na 14ª legislatura.

Acabei de fazer um juramento em que prometi cumprir as leis (...) e vou fazer na risca e penso que isso não seja uma boa notícia para muita gente"

Ivo Gomes (PDT), ao tomar posse como Prefeito de Sobral

Tem mais...

Oposição há menos de um mês, deputado Tomaz Holanda (PMDB) circula com desenvoltura no mundo governista. Já chama até o governador Camilo Santana de "meu líder".

Surfista na juventude, presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, aproveita férias em Jericoacoara, onde passou o Ano-Novo, para aprender a praticar kitesurf.

Aos poucos vai crescendo a frota de carros compartilhados em Fortaleza. Já são 20, todos elétricos, distribuídos em seis estações. Prefeitura entrega mais duas, hoje, uma no Cocó e outra no Jockey Club. Mais quatro estão a caminho.

Jovair Arantes (PTB-GO), um dos concorrentes de André Figueiredo pela presidência da Câmara Federal, está fazendo vaquinha entre os próprios deputados para fazer campanha.