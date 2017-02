Paulo Cesar Norões

00:00 · 02.02.2017

"Vou exercer meu mandato com cada um dos senhores e senhoras. Serei o presidente de todos os 81 senadores". O discurso de posse de Eunício Oliveira foi coerente com a diversidade dos votos que conseguiu agregar, fruto da habilidade dele para costurar apoios e garantir uma eleição tranquila à Presidência do Senado. 61 votos. E não foram mais, não porque ele não merecesse a confiança dos que não sufragaram seu nome. Maioria dos que não votaram no cearense não o fizeram tão-somente para marcar posição - o próprio senador José Medeiros (PSD-MT) praticamente pediu desculpas a Eunício por enfrentá-lo. Conseguiu costurar até PT e PMDB na mesma chapa. Melhor para o Ceará. Três senadores em posição de destaque, com Eunício na presidência, José Pimentel na 1ª Secretaria e Tasso Jereissati na Comissão de Assuntos Econômicos.

Maioria

Senador José Pimentel teve, além do dele, outros sete votos da bancada petista - só Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias não aceitaram o acordo para a participação do PT na Mesa. "Precisamos ocupar todos os espaços políticos para ampliar a nossa capacidade de luta nas questões sociais e democráticas", disse. Além do lugar na Mesa, o PT também conquistou espaços nas comissões temáticas.

Antigo ninho

Embate com o grupo dos Ferreira Gomes empurrou de volta Domingos Filho para os braços de Eunício Oliveira. Não só o presidente do TCM, mas os principais membros do clã Aguiar estavam no Senado prestigiando a eleição de Eunício, a partir da ex-prefeita de Tauá e esposa de Domingos, Patrícia; Domingos Neto, o filho deputado federal; e Odilon Aguiar, o primo deputado estadual.

Menos 14

Na solenidade de posse dos novos dirigentes da Assembleia Legislativa, realizada ontem, faltaram 14: Antônio Granja, Agenor Neto, Capitão Wagner, Daniel Oliveira, Jeová Mota, Leonardo Araújo, Leonardo Pinheiro, Lucílvio Girão, Odilon Aguiar, Roberto Mesquita, Sérgio Aguiar, Thomaz Holanda e Joaquim Noronha. Audic Mota já havia justificado. Termina curso em Portugal.

Nada contra

Sineval Roque, sétimo suplente da coligação que elegeu o governador Camilo, assumirá na sessão de amanhã. Ontem, na Assembleia, ele disse que só tem duas preocupações: fazer um bom mandato e com sua vida de industrial. Apesar do apoio a candidato de oposição na eleição do Crato, Roque disse que não tem nada contra o Governo (Camilo Santana) que ajudou a eleger.

"Nesta quinta anuncio o percentual do reajuste salarial dos servidores"

Governador Camilo Santana, que deverá fazer o anúncio na Assembleia Legislativa, quando da leitura da mensagem do Governo na reabertura dos trabalhos legislativos

Tem mais...

Número de atendimentos realizados pela Ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios subiu cerca de 62,5% em dois anos. Em 2014, foram 4.898 registros. Já em 2016, esse número aumentou para 7.953. Dados do próprio TCM.

60% das demandas do público foram dúvidas sobre legislação, suporte para sistemas, como Portal da Transparência dos Municípios, Portal de Licitações e Processo Eletrônico e localização de editais de licitação.

Vereador Guilherme Sampaio (PT) estreou novo mandato com projeto de lei que regulamenta o serviço do Uber, Táxi Amigo e serviços semelhantes em Fortaleza.

Indicação de Ives Ganda Filho para o STF ganhou apoio formal do presidente da CNBB, cardeal Sérgio da Rocha.