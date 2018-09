Paulo Cesar Norões

01:00 · 17.09.2018

Última semana foi plena de andanças dos candidatos da aliança governista por Fortaleza e cidades vizinhas. É, talvez, o maior desafio. Em 2014, é bom lembrar, a oposição - na época com o hoje governista Eunício Oliveira - ganhou na Capital nos dois turnos. E isso provavelmente se deveu ao desgaste natural do grupo que já estava no poder há oito anos. E ser governo, todos devem saber, traz bônus e ônus. Desta vez, os governistas têm a vantagem de enfrentar uma oposição diminuta e com claros problemas para viabilizar um candidato ainda desconhecido da maioria do eleitorado. Ainda assim, Camilo, Cid e Eunício entendem que trabalhar a Região Metropolitana é essencial, daí a ofensiva dos últimos dias em Fortaleza e cidades como Caucaia, Maracanaú e Aquiraz, na companhia das principais lideranças locais.

Bateu, levou

Se engana quem pensa que Ciro Gomes está preocupado com a imagem de destemperado que possa passar nas suas reações duras quando se acha provocado. "Quem não me der o respeito que eu mereço vai levar de volta. Quem achar bom assim, vota comigo. Quem não acha vota em gente como o Eduardo Cunha, que o sujeito chama de ladrão na cara dele e ele faz de conta que nem ouve".

Combalido

Estamos a 21 dias da eleição e ainda não se sabe quando e se o líder das pesquisas vai voltar a fazer campanha. Jair Bolsonaro deixou a UTI e já dá alguns passos pelos corredores do hospital, conforme vídeo postado por seus filhos nas redes sociais. Nota-se, no entanto, que ainda está bem abatido, o que é natural para quem tomou uma facada e passou por duas cirurgias. Campanha só de leve, talvez.

Revolta

Tasso Jereissati não engoliu o candidato Fernando Haddad (PT) usar suas críticas aos tucanos na entrevista de sexta-feira no Jornal Nacional. "Haddad usou reflexão honesta para fazer proselitismo político", como disse ao Estadão. Pode ser. Mas era até previsível que o fizesse. A autocrítica de um tucano era tudo o que um petista poderia querer para se defender de acusações contra o partido.

Circulando

Tasso está intensificando suas andanças pelo Interior, junto com General Theophilo e a Dra. Mayra, candidatos a governador e senadora do PSDB. A presença do senador é essencial para reforçar para a população que os dois são seus candidatos. Aliás, apesar da coligação entre PSDB e PROS, na chapa majoritária, os dois partidos estão quase sempre fazendo campanha separadamente.

"Eu sei dos problemas que enfrentamos e a criminalidade é um dos que precisamos resolver. Existe solução, mas é preciso competência"

General Theophilo, candidato tucano ao Governo, voltando a focar no problema da violência

Tem mais...

Presente Ex-coordenador da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, Fernando Torres, tem andado bastante pelo estado. Candidato a deputado estadual pelo PSDB, Fernandão está em todos os atos de campanha do General Theophilo e Dra. Mayra.

Aposta alta Eduardo Girão, percebe-se, está levando fé de que pode ficar com uma das vagas cearenses no Senado. Candidato do PROS está investindo alto em sua candidatura. Da qual, aliás, é o principal investidor. Já se autodoou cerca de R$ 1,5 milhão.

Transferência Gony Arruda desistiu de tentar a reeleição, mas não parou de fazer campanha. Neste fim de semana, ele levou Tin Gomes, a quem passa a apoiar, a Cariré e Tianguá, municípios onde sempre recebeu expressiva votação.