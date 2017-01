Paulo César Norões: Camilo e os pessebistas

00:00 · 26.01.2017

Após jantar da última segunda com a bancada cearense, em Fortaleza, o presidente da Câmara e candidato à reeleição Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o deputado pernambucano - cearense de nascimento - Tadeu Alencar, líder do PSB na Câmara, foram com o deputado Danilo Forte (PSB-CE) para uma reunião com o governador Camilo Santana. Conversa foi longa, entrou pela madrugada. Maia se comprometeu a focar os trabalhos da Câmara na aprovação das medidas econômicas do governo federal e nas questões regionais que, no caso do Ceará, não há outra pauta tão urgente quanto o combate à seca. Interesses do governo à parte, o encontro reforça proximidade de Camilo com pessebistas e alimenta especulações sobre possível ida para o PSB. Sem, como reclamam segmentos do PT, uma negativa enfática dele.

Nordestinos

Praticamente formada a chapa única (se não aparecer outra até o dia 2/2) a ser aclamada para comandar o Senado nos próximos dois anos: presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE), 1º vice-presidente Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e primeiro-secretário José Pimentel (PT-CE) para os principais cargos. Hoje, a briga está para as presidências das comissões técnicas permanentes mais importantes.

Assíduo

Está lá, no relatório da mesa diretora: senador José Pimentel (PT) compareceu a todas as 71 sessões deliberativas ordinárias do Senado, em 2016. Não só no plenário, mas também nas comissões temáticas. Pimentel integrou as comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Assuntos Econômicos (CAE), Assuntos Sociais (CAS), Infraestrutura (CI), Desenvolvimento Regional (CDR) e Relações Exteriores (RE).

Polêmicas

"A mulher deve obedecer e ser submissa ao marido"; "Casais homo-afetivos não devem ter os mesmos direitos dos heterossexuais; isso deturpa o conceito de família". Frases de Ives Gandra Filho, um dos candidatos do presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki, no STF. Ele é presidente do Tribunal Superior do Trabalho e filho de um amigo de Temer de 40 anos, advogado Ives Gandra.

Na parede

Enquanto o governador Camilo Santana faz questão de colocar nas paredes das repartições públicas fotos de pessoas do povo, Brasília tem ordem diferenciada. Após oito meses no governo, presidente Michel Temer teve distribuída sua foto, agora com a faixa presidencial. Estava pronta desde dezembro, mas a comoção com a queda do avião da Chapecoense adiou a distribuição.

Seminário

Muitas das ações do prefeito Roberto Cláudio são inspiradas em iniciativas bem-sucedidas em outras cidades, principalmente as que contemplam problemas recorrentes em Fortaleza. Daí, a importância que RC dá ao seminário internacional que começa hoje, no Marina, com explanações, dentre outras, do ex-prefeito de Medellin, Anibal Gaviria, que falará à tarde sobre segurança cidadã.

"Ambas são deletérias, mas as facções do erário são mais nocivas do que as facções do PCC, Comando Vermelho (...)"

Carlos Ayres de Brito, ex-presidente do STF, ao responder qual a facção mais prejudicial ao Brasil: se as facções dos mensalões e petrolões ou as facções dos presídios

Tem mais...

No intuito de aproximar cada vez mais a entidade da população, a partir de 1º de fevereiro, começa a circular pelo Estado a OAB Itinerante, que visa a fortalecer a interiorização das ações da Ordem no interior.

O próprio presidente Marcelo Mota estará à frente da OAB Itinerante, que não irá tratar só de temas pertinentes à advocacia, mas, também, pautas cidadãs.

Academia Cearense de Engenharia completa um ano. Comemoração será hoje à noite. Presidentes do Crea-CE, Victor Frota Pinto, e da ACE, ex-reitor da UFC Eng. Antonio Albuquerque, serão os anfitriões.

Novo coordenador da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, Fernando Laureano, toma posse no dia 7/2.