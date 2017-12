Paulo Cesar Norões

01:00 · 19.12.2017

O ano está terminando e o calor que tem feito em Fortaleza e no Interior aumenta a esperança de um bom inverno, em 2018. Técnicos da Funceme, entretanto, dizem que ainda é cedo para cravar um prognóstico. Já o engenheiro Cássio Borges, um dos grandes especialistas em recursos hídricos no Ceará, há mais de um ano disse, e a coluna registrou, que 2018 não só será um ano de boas chuvas, mas também o início de um ciclo de vários anos com estações chuvosas regulares, dentro da média histórica. Não é achismo, ele se baseia em estatísticas do Dnocs, com dados que abrangem cerca de um século. Pelo sim, pelo não, o Estado tem que estar pronto para qualquer situação. Governador Camilo Santana sabe que as águas do São Francisco tão cedo não chegam. Mas garante que água não vai faltar, com ou sem inverno. "Nós temos plano B", diz.

The book

Eduardo Diogo deixou a Secretaria de Planejamento ao fim do governo Cid Gomes e foi fazer mestrado em Washington. Na capital dos EUA, acompanhou de perto a ascensão de Donald Trump à presidência. E escreveu a respeito. 'It was about hope', com prefácio do ministro do STJ Raul Araújo, detalha a eleição americana, sob a perspectiva de um estrangeiro. Livro à venda nas lojas Amazon, impresso ou a versão eletrônica.

Visita

Ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, vem a Fortaleza. Ele e o prefeito Roberto Cláudio vão formalizar aliança do programa 'Criança Feliz', do Governo Federal, com o programa 'Cresça com seu Filho', que é tocado pela primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, para quem a aliança "representa a união de esforços para indicar uma política pública que precisa ser ampliada e fortalecida".

Fevereiro

Em reunião com governadores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais em Brasília, ontem, presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) alertou que a Reforma da Previdência tem que ser aprovada em fevereiro ou dificilmente o será em 2018, ficando para o próximo presidente. Maia, porém, está otimista. Para ele, até lá o governo garante os votos necessários para a aprovação da matéria.

Balanço

Senador José Pimentel (PT) finaliza 2017 com 21 relatórios elaborados nas comissões temáticas do Senado, sobre diversos temas. Destaque para as que favorecem o nordestino, a população mais pobre e as que preservam recursos públicos. Em sete anos de mandato, Pimentel foi designado para relatar 432 projetos no Senado. 294 desses relatórios já foram concluídos.

Refis

BNDES está finalizando proposta de renegociação da dívida de 14 estados brasileiros. No total, os valores somam R$ 8,2 bilhões, e a instituição vai prorrogar em 10 anos os pagamentos. O BNDES exige contrapartidas de ajuste fiscal por parte dos estados que aderirem ao plano. Dois deles já assinaram a renegociação. O Ceará (R$ 368,7 milhões) e Piauí (R$ 515,8 milhões).

"O Senado não é puxadinho do Palácio"

Eunício Oliveira (PMDB), ao saber que assessores de Michel Temer foram se queixar com o presidente que ele, Eunício, estaria dificultando a Reforma da Previdência. Terça passada, irritado por não conseguir abrir sessão do Congresso, Eunício desabafou: "Também não vota Previdência p... Nenhuma". Postura do presidente do Senado, para os assessores de Temer, teria a ver com uma possível aliança com Lula, para a eleição de 2018. Eunício já sinalizou intenção de votar no petista e tem estado próximo do governador Camilo Santana (PT).

Tem mais...

Hoje é o último dia para que eleitores de 12 municípios façam a revisão biométrica. O alerta é do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que orienta que o eleitor procure os postos de atendimento e evite o cancelamento do título.

Municípios são Umirim, São Luís do Curu, Uruburetama, Tururu, Barro, Ibicuitinga, Morada Nova, Choró, Quixadá, Ibaretama, Palmácia e Maranguape.

Bola dentro da Prefeitura de Fortaleza ao usar o Réveillon do Aterro da Praia de Iracema, considerado o segundo maior do País, numa grande manifestação de solidariedade.

Ideia é captar recursos através de doações por telefone, que serão revertidas para as obras de expansão do Centro Pediátrico do Câncer, da Associação Peter Pan.