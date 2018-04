Paulo Cesar Norões

01:00 · 30.04.2018

Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, órgão que pensa grandes debates de interesses estaduais, finalizou os preparativos para a II Conferência da Caatinga a Feira Cultural da Caatinga. O tema é Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade. Para o secretário-executivo do Conselho, ex-deputado Mailson Cruz, evento vai trazer à luz os graves problemas que preocupam governos e sociedade civil, com ênfase na crise hídrica, sustentabilidade e o processo crescente de desertificação. Evento, que terá a participação de representantes de todo o Nordeste, será realizado de 19 a 21 de junho e vai analisar as modificações ambientais, sociais e econômicas na região nos últimos anos, em especial em virtude da seca prolongada, destacando projetos e ações em desenvolvimento.

Reduto...

Camilo Santana é do PT, mas comanda um governo pluripartidário, que inclui até um tucano de bico grosso em cargo estratégico. Mas, se tem uma secretaria com a cara do PT, é a do Desenvolvimento Agrário, que tem agora como secretário justamente o presidente do partido no Ceará. A posse de De Assis Diniz foi uma festa petista, com a presença de deputados e militantes.

...petista

O auditório da SDA ficou pequeno para a posse de De Assis. Desde o ex-secretário Dedé Teixeira, que voltou à Assembleia Legislativa para buscar a reeleição, assim como Moisés Braz, que tem a mesma missão, assim como o vereador Guilherme Sampaio, que também tentará vaga na AL, além do deputado federal José Guimarães. Quatro nomes com potencial para manter o PT vivo nos parlamentos.

Direito digital

Fortaleza vai sediar um dos maiores encontros na área de computação forense e Direito digital no próximo sábado. É a Cofforense – Conferência de Café com Forense. De 8h às 18h, palestras com os melhores peritos do Brasil. Dentre eles, o perito criminal federal de informática que participou da operação Lava-Jato, Gustavo Vilar, que vai tratar dos desafios computacionais da Lava-Jato.

Boas novas

Prefeito Maurício Pinheiro deixou Brasília satisfeito com o apoio do deputado Aníbal Gomes e do senador Eunício Oliveira, que estão liberando para Senador Pompeu mais de R$ 18 milhões para diversas obras. Dia 17 de maio, o governador Camilo Santana vai ao Município junto com Eunício anunciar os novos investimentos, que incluem uma nova rodoviária e uma escola profissionalizante.

‘‘Só um irresponsável, mal intencionado, ousaria tentar me incriminar, minha família, meu filho, como lavadores de dinheiro”

Presidente Michel Temer, sobre investigação da Polícia Federal

Tem mais...

Reeleito. Mesmo afastado do Ceará, posto que está respondendo, como interventor, pelo Sesc/Senac do Rio de Janeiro, empresário Luiz Gastão Bittencourt foi reeleito para mais um mandato à frente da Fecomércio do Ceará.

Pesquisa. Informa o vereador Iraguassú Filho (PDT) que o Secretário da Coordenadoria da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi, mandou boas novas do Japão, onde participa de evento do Banco Mundial que debate segurança pública.

Pesquisa 2 .Brizzi informou que o Banco Mundial demonstrou interesse em realizar uma pesquisa na Capital cearense para levantar dados sobre a população LGBT. A partir dessas informações, serão traçadas ações de combate ao preconceito e violência.