Paulo Cesar Norões

01:00 · 21.09.2018

Principal motivo que levou empresários e industriais a abraçarem a candidatura de Bolsonaro - além do antipetismo, claro - foi o anúncio de que Paulo Guedes seria o formulador da política econômica a ser adotada pelo candidato do PSL. O próprio Bolsonaro, quando indagado sobre economia em entrevistas, se confessava leigo e apontava Guedes como seu "Posto Ipiranga". Ou seja, "pergunte a ele". Não há, porém, qualquer garantia de que ele, eleito presidente, ponha em prática as ideias do guru. Como exemplo, o economista ventilou a possibilidade da volta da CPMF e foi imediatamente desautorizado pelo candidato. Lembrei da palestra dele há um mês, em Fortaleza, em encontro do Lide. Guedes ressaltou, várias vezes, que as ideias eram dele, mas a caneta, não. Para o bom entendedor...

Em combate

Em um último esforço para se manter vivo na campanha, Geraldo Alckmin parte para o confronto direto com Bolsonaro e Haddad. No programa eleitoral, o tucano se apresenta como um candidato de oposição ao extremismo que representa as candidaturas do PSL e do PT, para ele 'faces de uma mesma moeda'. Lembra que tanto Bolsonaro quanto Lula, o padrinho de Haddad, já manifestaram simpatia pelo regime de Hugo Chavez.

Desmilinguiu

Em 2014, ao assumir candidatura à Presidência após a morte de Eduardo Campos, Marina Silva, então no PSB, esteve perto de ir ao 2º turno, com boas chances de vitória contra Dilma. Não foi porque a campanha da petista simplesmente destruiu a adversária, com ataques em sequência, sem que ela conseguisse se defender. Candidatura dela definha outra vez. Curioso que, agora, sozinha.

Melhora

Já que nem Henrique Meirelles, o candidato a presidente da República do MDB, defende seu governo, Michel Temer tenta ele mesmo fazê-lo. O presidente usou sua conta no Twitter para anunciar que o Brasil criou mais de 100 mil vagas de emprego com carteira assinada em agosto. "Isto é prova de que o Brasil está no rumo certo. Em plena recuperação", comemorou o presidente.

Pedido e apoio

Presidente do Sindipostos, Manoel Novais Neto, entregou a Eunício Oliveira documento com cinco mil assinaturas pedindo apoio para o Projeto de Lei que altera a legislação do tabaco comercializado no varejo, engavetado há três anos. "Queremos ajudar o nosso País a voltar a crescer (...) e apoiamos o senador que mais fez pelos cearenses", afirmou Novais, em evento no Gran Marquise.

Cotas

Começaram a tramitar, nesta semana, na Assembleia Legislativa, dois projetos da deputada Fernanda Pessoa (PSDB). Projeto de lei 242/18 acrescenta o artigo 3º à Lei n.º 16.197, determinando que as instituições públicas de educação superior mantidas pelo Estado destinem, em cada concurso seletivo nos cursos de graduação, um mínimo de 5% de suas vagas para pessoas idosas.

"Isso é uma barbárie, mas é a forma de se fazer política no Brasil, e vai ser sempre assim. A gente tem que ser forte"

Mayra Pinheiro, candidata do PSDB ao Senado, sobre o vazamento de fotos íntimas dela com o intuito de prejudicá-la na campanha eleitoral. Além de abjeta, a ação é crime e já está sendo investigada pela Polícia Federal.

Tem mais...

Canal... TRE tem nova ferramenta de comunicação com a população, através do aplicativo de mensagens WhatsApp. O número é (85) 99430-6318.

...Direto Com ela, pode-se reclamar e denunciar ilegalidades ou abuso de poder, mau funcionamento dos serviços do TRE, comunicar irregularidades dos gestores públicos, solicitar informações e sugerir melhorias.

Posse Prefeito Roberto Cláudio dá posse, hoje, no Teatro Carlos Câmara, aos novos servidores do Instituto Doutor José Frota (IJF), em cargos de nível médio e superior.

Cabo Roberto Cláudio ontem recebeu delegação de camaroneses, que vieram acertar parceria para o lançamento do novo cabo de fibra ótica que liga Fortaleza à África.