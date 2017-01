Paulo César Norões: Apenas um bom começo

00:00 · 13.01.2017

Bom saber que presídios de todo o País vão receber 40 bibliotecas, com 20 mil livros ao todo. Obras de literatura brasileira e estrangeira doadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do MEC. Em uma segunda etapa, também serão doados livros didáticos.

"À medida que humanizamos as penitenciárias, estamos trabalhando para que os apenados possam ser devolvidos à sociedade em um patamar de recuperação adequado. Ainda há o componente importante da remissão de pena com leitura, que ajuda a desafogar o sistema carcerário", disse o ministro Mendonça Filho. Tudo bem, é um bom começo, mas não terá nenhum proveito se for medida isolada. Como está o sistema penitenciário, mais fácil os livros virarem combustível de fogueiras na próxima rebelião.

Ponto de vista

Se para muitos as atitudes recentes de Camilo Santana colocam o PT em segundo plano, para o presidente estadual do partido, Diassis Diniz, é justamente o contrário. Nelson Martins na Casa Civil e a ascensão de mais deputados petistas na Assembleia são, para Diniz, prova inequívoca de que o governador prestigia seu partido. Quanto à nomeação do tucano Maia Júnior no Planejamento, nenhuma palavra.

Na luta

Depois de 20 anos, os aposentados e pensionistas do INSS terão reposição acima do salário mínimo: 6,58%, enquanto o reajuste do SM será de 6,48%. As lideranças das duas categorias dizem que ficam gratas, mas é pouco porque a defasagem chega a 28%. Porém, eles reconhecem que, pelo menos, houve um avanço no atual governo, algo que não acontecia desde 1997.

Nova função

Depois de passar a presidência do TCM para Domingos Filho, Francisco Aguiar foi eleito presidente do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Waldemar Alcântara (Ieswa), unidade educacional do órgão. Para a Comissão de Legislação Doutrina e Jurisprudência (CLDJ) foram eleitos os conselheiros Manoel Veras e Francisco Aguiar como membros titulares.

Mandato iniciado

Vereador mais votado em Fortaleza, Célio Studart sabe que fenômenos eleitorais dificilmente se repetem de uma eleição para a outra. Por isso, nem esperou o início dos trabalhos legislativos e já botou todo seu gabinete para funcionar em pleno recesso. Eleito pelo Solidariedade, em coligação com o PR do Capitão Wagner, Studart diz que é oposição, mas à vontade para apoiar bons projetos de Roberto Cláudio.

Segurança

O Conselho Nacional de Justiça se prepara para fazer um censo do sistema carcerário nacional, com apoio do IBGE, do Exército e da Pastoral Carcerária. A pesquisa deverá custar ao governo federal cerca de R$ 18 milhões. O levantamento com informações detalhadas de cada presidiário no Brasil é uma das propostas da presidente do CNJ, ministra Carmém Lúcia, para superar a crise prisional brasileira.

"2017 vem com grandes novidades, novas ações e projetos que serão executados em prol das nossas crianças"

Onélia Santana, primeira-dama do Estado, idealizadora do 'Mais Infância Ceará', programa criado em 2015 e que proporciona melhor qualidade de vida a milhares de crianças cearenses

Tem mais...

Pós-confirmação da ida do tucano Maia Júnior para o Governo Camilo, o único deputado estadual do PSDB, Carlos Matos, adiantou que continuará na oposição.

O aumento no preço das passagens de ônibus em Fortaleza vai subir 16,36% a partir de sábado. Por causa de um reajuste de 14,08% em São Paulo, houve manifestações e a derrubada do aumento pela Justiça.

Candidato mais votado a prefeito de Saboeiro nas eleições 2016, José Gotardo dos Santos Martins (PSD), que teve o registro indeferido pelo TRE-CE, conseguiu liminar junto ao TSE, foi diplomado e já tomou posse.