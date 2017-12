Paulo Cesar Norões

01:00 · 23.12.2017

Por mais que ele tenha tentando negar, a participação de Henrique Meirelles no programa político de TV do PSD, na noite da última quinta-feira, soou no meio político como lançamento da pré-candidatura do ministro da Fazenda à presidência da República. Foi apresentado como o cara que está tirando a economia brasileira do buraco. E defendeu a principal bandeira do governo Temer: "As reformas só dependem de um grande e poderoso reencontro dos milhões de brasileiros que são maioria e que não estão nos extremos do ponto de vista político e ideológico". Meirelles tenta se 'vender' como uma alternativa de centro. "O populismo e os oportunistas fazem mal ao País", afirmou. Sem citar nomes, mas sinalizando um discurso um tanto agressivo para ser notado. Afinal, até aqui não passou de 1% nas pesquisas.

Quem sabe?

Ciro Gomes sonha com uma aliança com o PSB. Pode até ser. Mas, por enquanto, a esperança dos socialistas é de convencer o ex-presidente do STF Joaquim Barbosa a disputar a presidência pelo partido. Barbosa não diz que sim nem não, mas segue conversando. Em reunião com parlamentares do PSB, esta semana, ele falou da necessidade do Brasil voltar a exercer papel de liderança na América do Sul.

Sem medo

Leve subida na aprovação do governo Temer na pesquisa do Ibope animou o presidente. Ignorando a possibilidade de panelaço, ele agendou pronunciamento de cinco minutos em cadeia nacional de rádio e TV, amanhã, 8h30 da noite. Temer vai passar o Natal com a família, em São Paulo. O ano novo será em Hotel de Trânsito da Marinha, em Marambaia, no Rio de Janeiro.

Ponto de vista

Presidente Michel Temer, aliás, disse ontem que sua popularidade é baixa, porque a população tem vergonha de dizer que aprova o governo, mesmo concordando com o que faz o Palácio do Planalto. "Isso é fruto da irresponsabilidade de setores privados e de uma figura do setor público", disse o presidente, fazendo referência ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Muito a fazer

Para além das conquistas no campo da educação, com escolas públicas no topo do ranking nacional e alto índice de aprovados em institutos renomados como o ITA, o Ceará ainda tem muito a evoluir no setor educacional. É alarmante termos mais de 1 milhão de cearenses acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever. Desafio e tanto não só para este mas também para os próximos governos.

Satisfeito

Um sonho de 40 anos realizado. Só isso já fez valer o ano do secretário Estadual do Meio Ambiente. Coube a Artur Bruno a missão de tocar a regulamentação do Parque do Cocó. Mais do que uma missão, para ele um prazer, posto ter sido um dos que, desde a juventude, levantou a bandeira da preservação do 'pulmão' de Fortaleza. E isso, garante, Bruno, é apenas o começo. Vem muito mais por aí.

"Hoje estou vivendo um momento de emoção e alegria por esse sonho que tornou-se realidade depois de tanto tempo. Parabéns às artesãs!"

Onélia Leite, primeira-dama do Estado, ao inaugurar o novo Centro das Rendeiras Luiza Távora, na Prainha

Tem mais...

54% dos recursos da Prefeitura de Fortaleza foram aplicados, em 2017, em Saúde e Educação. Segundo o prefeito Roberto Claudio, duas áreas vitais para garantir uma melhor qualidade de vida à população.

Ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT-SP) vai receber aposentadoria de R$ 9.646,00, como ex-deputado federal. 28% do salário de um congressista, que é de R$ 37.763,00.

Paulo Maluf na Papuda? E tem gente que ainda não acredita que o Brasil está mudando...

Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus. É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, da paz e da felicidade. O Natal é amor, o Natal é família! Feliz Natal a todos!