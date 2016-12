Paulo Cesar Norões: Alerta permanente

00:00 · 22.12.2016

Segunda-feira passada foi anunciada a última reunião do ano do Comitê da Seca, composto por representantes do Dnocs, Exército, Funceme, Defesa Civil, SDA e outras entidades, mesmo diante de uma novidade: a conclusão do projeto de transposição de águas já foi adiada, de novo. Agora para o final do próximo ano. E já há quem afirme que as águas do 'Velho Chico' não chegam ao Ceará antes de 2018. Diante da gravidade da estiagem é necessário que o Comitê continue se reunindo à procura de soluções para amenizar o sofrimento do povo cearense neste momento da iminente falta d'água. Que as reuniões sejam diárias, se possível, mesmo que com a presença de substitutos dos, possivelmente, cansados membros titulares. A crise hídrica merece atenção desdobrada por parte das autoridades responsáveis.

Assim seja!

Poucos homens conhecem tão bem a questão hídrica do Ceará quanto o engenheiro Cássio Borges. E ele se baseia em mais de 100 anos de observações pluviométricas obtidas pelo Dnocs, no Nordeste, para acreditar que teremos chuvas no próximo ano. "Estatisticamente, a partir de 2017, deveremos iniciar um ciclo de dez ou 11 anos de chuva na média ou acima da média", diz ele. Benza Deus, Dr. Cássio!

TCM extinto

Eram precisos 28 votos para que a PEC de Heitor Férrer fosse aprovada. Foram 31, um a mais do que previra o líder do governo, Evandro Leitão. Votos dos ex-oposicionistas Audic Mota, Agenor Neto, João Jaime, Laís Nunes e Thomaz Holanda decidiram a votação. O TCM está extinto. A não ser que o STJ acolha recurso do TCM, arguindo inconstitucionalidade da PEC.

Dinheiro na mão

Governador Camilo Santana usou o Facebook para comunicar o pagamento da 2ª parcela do 13º salário aos servidores estaduais. Camilo fez questão de ressaltar o esforço do governo para manter os salários em dia, enquanto outros estados, por conta da crise e - por que não dizer? - por falta de zelo com as finanças públicas, não conseguem honrar seus compromissos.

Máxima

Gonzaga Mota, nos idos dos anos 1980, ainda governador, disse que "a política é dinâmica", ao justificar posicionamento político que contrariava postura anterior à sua. A frase ficou famosa e virou máxima, mormente pelo enfraquecimento das ideologias em favor do pragmatismo que passou a ditar os rumos da política brasileira. Por conta disso, ganhou certo tom pejorativo.

Máxima 2

O próprio Gonzaga tratou de completá-la anos depois: "A política é dinâmica e mutável, a ética é permanente". Este sim, um pensamento que reflete a conduta do ex-governador e deputado federal, que deixou a política pela porta da frente, sem registro de escândalos e sem fortuna acumulada. Hoje dedicado à literatura, GM vê na reflexão um alicerce na formação ética e moral das pessoas.

"Os fundamentos éticos de uma justa nação formam a consciência crítica do cidadão."

Gonzaga mota

Ex-governador do Ceará

Tem mais...

Assembleia Legislativa aprovou projeto do deputado Capitão Wagner (PR), que permite ao policial civil que tenha vindo dos quadros da Polícia Militar, contar o tempo de serviço na PM para efeito da promoção especial.

Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal validou decisão do Conselho Nacional de Justiça que considerou irregular a contratação, por parte do Tribunal de Justiça da Paraíba, de cem assistentes de administração nomeados sem concurso público.

Os cem assistentes haviam sido nomeados com fundamento na Lei do Estado da Paraíba 8.223/2007, que permitiu a criação dos cargos comissionados. A Suprema Corte seguiu a decisão do CNJ e mandou o TJ paraibano contratar os concursados.