Paulo Cesar Norões

01:00 · 11.07.2018

Luís Eduardo Girão Essa lambança é fruto de uma composição de tribunais cujos membros são guindados a essas importantes funções por força política. Isso tem que acabar". Heitor Férrer, deputado estadual (SD), sobre o imbróglio do 'solta-não-solta Lula', no último domingo

MDB, no melhor estilo brasileiro, marcou convenção nacional para o dia 4 de agosto, um dia antes do prazo limite determinado pela Justiça Eleitoral. E não é à toa, existe uma razão simples para essa convenção tardia. A data proporciona tempo extra para o ex-ministro Henrique Meirelles trabalhar sua candidatura. O pré-candidato emedebista precisa convencer a maioria dos filiados do partido de que, mesmo com apenas 1% nas pesquisas de intenção de voto, é um candidato viável para ser lançado à Presidência da República. Para tanto, Meirelles programa visitar os diretórios estaduais para tentar convencer que pode melhorar seu percentual de intenções de voto, que até aqui não ultrapassou 1 por cento. Esperança de Meirelles é virar uma alternativa aos candidatos extremistas.

No Cariri

Um dia após lançar sua pré-candidatura ao Senado, pelo Pros, empresário Luís Eduardo Girão foi ao Cariri, acompanhado do senador Magno Malta (PR-ES) e do deputado Capitão Wagner. Se reuniu com lideranças religiosas, participou de entrevistas e esteve com grupos da área cultural em Barbalha, discutindo o momento atual da política e a necessidade de renovação e "reforma moral" na democracia.

'Descentrão'

Inicialmente formado por DEM, PP, SD, PRB e PSC, o que juntava 1/3 da Câmara dos Deputados, o Centrão perde força. PSC já foge das rotineiras reuniões e o PRB está pulando fora do navio. A consulta está sendo feita aos seus dirigentes. Além do mais, PR está cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro, apesar das manobras de correligionários contrários. Daqui a 15 dias começam as convenções.

Boa ideia

Deputada federal Gorete Pereira (PR) se reúne hoje com o ministro Valter Casemiro, dos Transportes, Portos e Aviação. Vai tentar que a areia da dragagem do Porto do Mucuripe seja aproveitada no aterro da Beira-Mar. Gorete lançou a ideia para o prefeito Roberto Cláudio que a aprovou. A proposta vai garantir economia para o município, que evitará buscar areia de longe para o aterro.

Pesado

Clima tenso no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre. Na posse do desembargador Osni Cardoso Filho, juízes Rogério Favreto, que tentou libertar Lula no plantão; Gebran Neto, relator do processo e primeiro a desautorizá-lo; e Thompson Flores, presidente do TRF4, que arbitrou o impasse cassando o habeas corpus, cumprimentaram-se friamente.

Fim de mandato

Poderosa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado votou contra (14x6) o projeto da União que define regras para a desistência da compra de imóveis, o chamado distrato. Proposta foi encampada pelo governo como medida para tentar destravar a economia. Mesmo com o relatório derrotado na CAE, a matéria será votada em plenário, mas o placar mostra o Governo desarticulado na Casa.

Tem mais...

Posse Juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra assumem como desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará, nesta sexta-feira (13), às 16h. Serão saudados pelo desembargador Fernando Ximenes.

Vagas Marlúcia Bezerra foi eleita pelo critério de antiguidade, na vaga de Francisco Pedrosa Teixeira, que se aposentou. Já Henrique Jorge Holanda foi eleito após figurar pela terceira vez consecutiva entre os três mais bem votados. Assume a vaga da falecida Helena Lúcia Soares.

Museu Prefeitura quer transformar espaços culturais de bares de Fortaleza numa espécie de museu descentralizado. Cada bar será uma sala do Museu Orgânico, que preservará os conteúdos culturais da vida urbana. Lançamento será hoje à noite, no icônico Cantinho do Frango. Boemia agradece!