Paulo Cesar Norões

00:00 · 07.05.2018

Além da nota pública que divulgou nos jornais de grande circulação, Bismarck Maia fez questão de dar sua versão sobre a acusação do Ministério Público de improbidade administrativa na contratação das obras do Acquario Ceará, hoje suspensas, em longa entrevista à TV Sinal, de Aracati. Para além de negar qualquer ilícito, Maia diz estranhar o fato de, dentre as 11 pessoas responsáveis de alguma forma pela obra, só ele ser denunciado. Esclarece que o Acquario foi uma ideia de Eudoro Santana, pai do governador Camilo, na época diretor do Dnocs, encampada pelo então governador Cid Gomes. Diz ainda que todas as decisões que tomou como secretário de Turismo tiveram parecer positivo da Procuradoria Geral do Estado. Até a dispensa de licitação, que, frisa, foi só para o fornecimento de equipamentos específicos.

Perseguição

O esqueleto de concreto que está lá, na Praia de Iracema, de acordo com Bismarck, foi licitado, segundo ele dentro das normas. Diante disso, o hoje prefeito de Aracati não tem dúvida em afirmar que se trata de perseguição à sua pessoa - embora, por outro lado, não aponte exatamente quem e por qual motivo. No máximo arrisca uma razão política: "É que o Aracati incomoda, vai ser uma referência nacional".

Vai longe

O fato é que, mesmo se dizendo injustiçado, Bismarck sabe que ainda terá que conviver com essa situação. O Acquario é polêmico desde quando foi idealizado. E a obra parada é prato cheio para acusações de descaso e desperdício de dinheiro público. Que, por sua vez, geram investigações. É assunto que rende, ainda mais em ano eleitoral. Só sai de pauta, talvez, quando concluído.

Mito em Cascavel

Presidenciável Jair Bolsonaro tem agora um outdoor em Cascavel. Foi inaugurado no último sábado, com direito à carreata pelas ruas do município. Presentes o presidente do PSL, no Ceará, empresário Heitor Freire, pré-candidato a deputado federal e coordenador da campanha de Bolsonaro no Ceará, e o pré-candidato ao Senado pastor Pedro Ribeiro.

Buscando...

Ciente de que a segurança será a pauta principal da eleição no Ceará, general Guilherme Theophilo visitou o comando da Polícia Nacional da Colômbia, em Bogotá, e obteve detalhes do projeto de segurança pública adotado no País, em especial na Capital. Conheceu os projetos adotados no combate à violência no País, com as participações das polícias judiciária e ostensiva.

...Subsídios

A Polícia Nacional da Colômbia foi criada em 1891 e integra o sistema de Força Pública colombiano. Ainda em Bogotá, Guilherme Theophilo participou do III Seminário Internacional de Logística, na condição de palestrante. No evento, o pré-candidato tucano a governador apresentou o tema "apoio logístico dentro da ajuda humanitária", com ênfase para sua atuação no comando da Amazônia.

"O nosso objetivo é expandir o Estatuto e garantir que ele seja efetivamente cumprido"

Acrísio sena (PT), vereador de Fortaleza, ao participar da festa dos 35 anos da Associação dos Surdos do Ceará, que relembrou a história de luta e perseverança das pessoas surdas. Deputada Raquel Marques (PT) também participou do evento. "Temos elaborado projetos que garantam os direitos das pessoas com deficiência", disse a parlamentar.

Tem mais...

Visita Presidente do TRE-CE Maria Nailde Pinheiro Nogueira estará hoje no Ginásio Paulo Sarasate, acompanhando de perto o mutirão de alistamento eleitoral.

Seminário Primeira-dama do Estado, Onélia Leite Santana, comanda, hoje, 9h, no hotel Praia Centro, o seminário Mais Infância Ceará / Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz.

Às 14h Câmara de Fortaleza discutirá hoje o abandono de crianças e recém-nascidos na Capital. Audiência pública proposta pelo vereador Iraguassú Filho, líder do PDT.

Encontro Em visita ao Cariri, deputado federal Raimundo Gomes de Matos esteve com o presidente do Diretório do PSDB do Crato, médico Aluísio Brasil. Entre outros pontos, analisaram cenários e estratégias para o pleito de 2018.