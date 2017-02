Paulo César Norões: Agenda do século XVII

00:00 · 01.02.2017

Primeira campanha de combate à febre amarela no Brasil foi realizada em 1691, portanto, há 326 anos. Durante o surto de 1850, há 167 anos, a Comissão Central de Saúde Pública já atribuía a "indigestões, insolações e exposição à chuva e ao sereno de noite" as principais causas da febre amarela. Já no século XX, o médico sanitarista e diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz, deu início, em 1903, a um plano para erradicar a doença no Rio de Janeiro, então capital do País, por meio de grande campanha para eliminar larvas e mosquitos, os verdadeiros vetores da doença. Criou brigada de agentes - os mata-mosquitos -, que iam de casa em casa procurar larvas e focos do mosquito transmissor. Em pleno século XXI a doença volta a assustar o Brasil, com o surto em Minas Gerais, que se espalha por Espírito Santo e São Paulo.

Patrocínio

Prefeito João Doria quer se livrar dos gastos com a manutenção e ampliação das ciclofaixas de São Paulo. A ideia é conseguir um contrato de patrocínio. Tucano já negocia com dois bancos e uma seguradora. Algo parecido com o que vem fazendo Roberto Cláudio, em Fortaleza, que usa de parcerias com empresas privadas para garantir a requalificação e manutenção de praças. Com ótimos resultados, diga-se.

Queremos pouco

Tem chovido forte na serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. Sinal de que as águas do Velho Chico vão continuar indo para o mar. E o projeto de transposição destina apenas 1,45% da água que desemboca no Oceano entre Sergipe e Alagoas. E falta pouco para as águas do São Francisco (vindo de Pernambuco) chegarem ao Ceará, através de Jati, Penaforte e Brejo Santo.

À direita

O ministro de Indústria e Comércio, Marcos Pereira, um dos homens fortes da Igreja Universal e presidente nacional do PRB, disse que não há chance de seu partido apoiar a esquerda em 2018, seja Lula ou Ciro Gomes, apesar do PRB ter ocupado a vice-presidência na gestão Lula, com José Alencar. Pereira disse que, atualmente, não há espaço para trabalhar com a esquerda.

Ausente

Deputado Audic Mota (PMDB) não vai estar presente na posse da nova Mesa Diretora da Assembleia, da qual é o 1º secretário. Mas o motivo é justo. Ele está concluindo etapa presencial do curso de Doutorado em Ciências Sociais e Políticas, na Universidade de Lisboa. A Mesa marcou o termo de posse dele para o próximo dia 10 de fevereiro, quando estará de volta.

Bancadas

Maior bancada na Assembleia ainda é do PDT, mesmo após posse dos novos prefeitos. São 13 deputados. Depois aparece PMDB, com seis, PP com cinco e o PT com quatro. Com dois: PCdoB, PSD, PMB e PR. E, com apenas um deputado, SD, PEN, PSDB, PRB, PSDC, PSB, DEM, PRP, PSOL e PHS, partidos em que deputados lideram a si próprios, com direito a dois cargos comissionados a mais.

"Quem tem vontade já tem a metade!"

Eunício Oliveira (PMDB), que deverá ser o segundo cearense na história a presidir o Congresso Nacional. Eleição da Mesa Diretora do Senado acontece hoje à tarde e Eunício deverá ser eleito com folga

Tem mais...

Prefeito Davi Benevides começou a administrar Redenção em ritmo acelerado. Primeira meta é asfaltar as vias da sede do município. Trabalho que ele acompanha de perto.

Ex-comandante-geral da PM, coronel Deladier Feitosa, é o novo secretário de Segurança Pública de Parambu. Ele desenvolveu a mesma função em Tauá, também na região dos Inhamuns.

Claudio Nelson, que tocou a Secretaria Regional 2 no primeiro mandato de Roberto Cláudio, vai reforçar a equipe do prefeito Bismarck Maia. Será o secretário de Obras.

Movimento grande entre viciados em apostas para ver quem acerta quando e qual será o primeiro vazamento das delações da Odebrecht. STF quer manter o sigilo. Difícil...