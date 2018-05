Paulo Cesar Norões

01:00 · 02.05.2018

Ao tentar visitar prédio ocupado pelo Movimento dos Sem-Teto, que desabou depois de pegar fogo, em São Paulo, presidente Michel Temer teve uma demonstração do que provavelmente terá que enfrentar caso leve à frente a ideia de se candidatar à reeleição. Temer foi ao local para prestar solidariedade, mas só pôde ficar alguns minutos, pois foi hostilizado e teve seu carro chutado e apedrejado por manifestantes. Não há dúvida de que esse tipo de situação voltará a ocorrer. Políticos de diferentes partidos - e também empresários, jornalistas, magistrados - já vêm sendo vítimas da intolerância de simpatizantes da direita ou da esquerda. Virou moda o constrangimento filmado e compartilhado em redes sociais. E há tendência de acirramento com a aproximação do período eleitoral. O momento atual é assustador.

Temor

E não é só a ação de manifestantes que assusta os políticos. Há, entre candidatos, o temor de fazer campanha em bairros dominados pela guerra do tráfico, notadamente nas periferias das grandes cidades. Há vereadores de Fortaleza com trabalho nesses locais que já não ousam ir visitar as bases. Pelo visto, campanha nesses locais vai ser só pela TV ou redes sociais.

Na rede

Equipe de Ciro Gomes lançou site oficial (portalcirogomes.Com.Br) no qual apresenta o currículo do presidenciável do PDT, o passo a passo e as principais propostas dele para os problemas nacionais. O portal também reserva um espaço para cadastro dos eleitores e simpatizantes. O site oficial se junta aos perfis do candidato nas redes sociais, onde é tratado como "Cirão das Massas".

Concurso

Prefeito Roberto Cláudio anuncia hoje, 17 h, no Paço Municipal, concurso público para a Rede de Atenção à Saúde Mental (Raps) de Fortaleza. Realização do concurso vai permitir à Prefeitura reforçar o atendimento aos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidades de Acolhimento e Residências Terapêuticas com novos profissionais de áreas diversas.

Unificação

1º de Maio sempre é, para Mauro Benevides, um dia de boas lembranças. Dia de recordar o hoje distante ano de 1980, quando o então senador do MDB conseguiu aprovar projeto que unificava o salário mínimo, que até então era diferente em um Brasil dividido em quatro regiões. Unificação foi comemorada pelos sindicatos que, reunidos, homenagearam Benevides no Theatro José de Alencar.

"O lugar do Lula, pela lei penal vigente, é em São Paulo, perto de sua casa e de seus familiares"

Rafael Greca, prefeito de Curitiba, sugerindo transferência do ex-presidente para São Paulo

Tem mais...

Saudades Parece que foi ontem, mas este ano já vai fazer 30 anos da partida de Virgílio Távora. Dia 4 de junho, 19h30, família e amigos rezarão pelo ex-governador (duas vezes) na Igreja de São Vicente, no Dionísio Torres.

Licitação Prefeita Laís Nunes pediu e Camilo Santana mandou licitar a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Icó, reivindicação antiga dos moradores. Além da reforma, prefeita conseguiu asfaltamento para ruas do Município.

Capacitação Russas e Quixadá serão os próximos municípios a receberem cursos do Programa TCEduc - Formação e Aprimoramento da Gestão, uma iniciativa do Instituto Plácido Castelo (IPC), Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.