Paulo Cesar Norões

00:00 · 18.12.2017

A Prefeitura de Fortaleza distribuiu recentemente 363 cadeiras de rodas. Segundo Roberto Cláudio, não é uma ação isolada, é parte da política de saúde do seu governo para portadores de deficiência. Política que inclui também Praia Acessível, na Praia de Iracema, que proporciona todas as facilidades para que deficientes tenham a oportunidade de desfrutar de um dos mais tradicionais programas de lazer do fortalezense: o banho de mar. Segundo o prefeito, desde que o projeto foi implantado, mais de 1.600 pessoas usaram essas facilidades. Numa cidade como Fortaleza, extremamente hostil aos cadeirantes e portadores de outras deficiências, é salutar que a Prefeitura volte a atenção para essas pessoas. Que seja apenas o primeiro passo. Tornar nossa capital plenamente acessível aos deficientes é um baita desafio.

Candidato

Jesualdo Farias vai deixar a Secretaria de Cidades. Será candidato a deputado federal pelo PPS, em 2018. Segundo o presidente do partido, Alexandre Pereira, é o principal nome da legenda a ser trabalhado no ano que vem. Com a mudança na legislação eleitoral a partir de 2020, por questão de sobrevivência, é imperativo - sobretudo aos partidos menores - fazerem o maior número de deputados federais.

Quem não chora...

Valeram as críticas do prefeito Ivo Gomes (PDT) à política de segurança do governo do Estado em Sobral. Sábado, o governador Camilo Santana esteve lá para entregar uma Unidade Integrada de Segurança. A Uniseg de Sobral é a quinta inaugurada pelo governo - a primeira no interior. E não é uma unidade qualquer. Terá 245 policiais só para fazer a segurança da sede do município.

...Não mama!

Prefeito Ivo Gomes, claro, estava lá todo satisfeito, ao lado do governador. "A presença dos novos policiais militares circulando pelas ruas já nos passa uma sensação de segurança diferente", discursou. Mas, antenado como é, lembrou que a polícia sozinha não garante uma cidade mais segura. "Nós precisamos compartilhar bons valores como amor, justiça e solidariedade", afirmou.

Transparência

Prefeito Simão Pedro (PSD) tem do que se gabar. A Prefeitura de Orós teve nota dez na análise sobre o índice de transparência do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, não só a Prefeitura, também a Câmara de Vereadores. TCE analisa os portais de transparência dos 184 municípios do Estado. As notas são baseadas no nível de conformidade às leis da Transparência e de Acesso à Informação.

Capital por um dia

No dia em que o Crato, por decreto governamental, foi elevado à sede do Governo do Ceará, última sexta, o Judiciário cearense celebrou a elevação da Comarca do Crato à Entrância Final. Os três poderes estavam lá representados: governador Camilo Santana, que é cratense; presidente da Assembleia Zezinho Albuquerque; e o presidente do Tribunal de Justiça, Gladyson Pontes.

"Vi no Democratas um debate plural. Sem preconceito, sem dogmas, sem se prender ao passado. (...) Gente nova e disposta, com tesão de mudar o Brasil"

Danilo Forte, deputado federal, no ato de filiação ao DEM

Tem mais...

Candidato de centro-direita, Sebastián Piñera, um dos homens mais ricos do Chile, vai governar o país mais civilizado e desenvolvido da América Latina pela segunda vez. Ele foi presidente de 2010 a 2014.

Piñera derrotou o jornalista e senador Alejandro Guillier, de centro-esquerda. No Chile o voto é voluntário e pouco menos da metade do eleitorado compareceu às urnas. Piñera teve 54,5% dos votos, contra 45,5% do seu adversário.

Ferreira Aragão (PDT), Jeová Mota (PDT), Leonardo Pinheiro (PP), Osmar Baquit (PSD), Drª Silvana (PMDB), Dr. Santana (PT), Agenor Ribeiro (PSDC), Carlos Felipe (PCdoB) e Lucílvio Girão (PP) são os deputados da Comissão do Recesso da Assembleia. É a turma que delibera sobre situações de alta relevância que ocorram durante o recesso.