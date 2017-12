Paulo Cesar Norões

01:00 · 16.12.2017

Na homenagem da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo a Eunício Oliveira, última quinta-feira, professor Batista de Lima saudou o conterrâneo com um discurso recheado de boas recordações e uma curiosidade. Apesar de pequena - hoje com 31 mil habitantes -, Lavras da Mangabeira é um celeiro de políticos. Além dos senadores Eunício e Elmano Férrer - este eleito pelo Piauí -, há dois deputados estaduais (Danniel Oliveira e Heitor Férrer) e dois vereadores de Fortaleza (Ziê Férrer e Didi Mangueira), todos nascidos lá. Batista de Lima lembrou ainda que o livro de Dimas Macedo sobre a lendária chefe política lavrense Dona Fideralina Augusta registra que Lavras da Mangabeira já produziu, no total, cinco senadores, quatro ministros de Estado e dezenove deputados estaduais ou federais.

Quando fez balanço de seu primeiro ano como presidente do Senado, Eunício Oliveira chegou a pedir desculpas caso tenha desagradado alguns colegas em momentos de tensão. A mea-culpa sensibilizou os demais senadores, inclusive os mais radicais. Lindberg Farias (PT-RJ), por exemplo, não só aceitou as desculpas como também reconheceu seus próprios excessos. Seria o espírito natalino permeando os corações?

Jair Bolsonaro é criticado - e idolatrado também - pelas afirmações polêmicas. Anteontem ele disse que, sendo presidente, daria carta branca para a PM matar. Repercussão foi negativa e ele aproveitou discurso em encontro perto de Manaus para tentar se explicar melhor. "Quero dar carta branca pro policial não morrer. E, se para não morrer, tem de matar, que faça o seu serviço", disse.

Presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ministro Mendonça de Barros (Educação) e líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho, vieram prestigiar a filiação de Danilo Forte ao partido. Mas tiveram também agenda intensa com o governador Camilo Santana. Explica-se. Apesar de aliado do governo Temer, no Ceará o DEM vai apoiar a reeleição do governador petista.

Ontem, na solenidade de filiação do deputado federal Danilo Forte ao DEM, no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, ninguém se mostrava mais feliz do que o líder dos Democratas na Câmara Federal. Deputado Efraim Filho (DEM-PB) comparou a alegria dele com a chegada de Danilo com a do presidente do Paris Saint Germain quando conseguiu tirar Neymar do Barcelona.

Deputados aprovaram 1.680 emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, enviada pelo Governo à Assembleia. 480 foram de Danniel Oliveira (PMDB), pelo sexto ano seguido o parlamentar que mais apresentou e aprovou emendas ao Orçamento. "Queremos levar o máximo de oportunidades aos municípios que hoje passam por dificuldades extremas", disse o deputado.

"Há uma inércia da oposição, mas eu não sei o que houve para ficarmos assim"

Odilon aguiar

Deputado estadual (PMB)

Vai nevar na Praia de Iracema. Não, não é nenhuma aberração climática, mas a chegada do Natal de Luz ao Estoril, sede da Secretaria de Turismo de Fortaleza.

Secretário Alexandre Pereira avisa que, além da neve artificial - do mesmo tipo usada na abertura do Natal de Luz, na Praça do Ferreira, vai ter Papai Noel, coral infantil e concerto de piano. Tudo a partir de cinco da tarde.

Deputado estadual Gony Arruda (PSD) viveu momentos de extrema tensão na última quarta-feira, ao deixar o Maracanã após a final da Copa Sul-Americana.

Além de ver o Flamengo dele perder a taça, se viu no meio de um tumulto generalizado quando tentava ir embora. "O Rio infelizmente está acabado", lamentou-se no Facebook.