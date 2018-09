Paulo Cesar Norões

01:00 · 20.09.2018

Nem mesmo a consolidação de Bolsonaro na liderança na pesquisa do Ibope, agora com 28 pontos, e a descolada de Haddad, que chegou aos 19 e se isolou no segundo lugar, desanimaram os apoiadores de Ciro Gomes (terceiro, com 11 pontos). Ciristas acreditam que a alta rejeição, tanto do ex-militar como do petista, será fator importante na decisão final dos eleitores. Não os ideologicamente identificados com um ou o outro candidato. Mas aqueles que votam em um para derrotar o outro. Eis o raciocínio: na projeção de segundo turno, Bolsonaro e Haddad aparecem empatados, enquanto Ciro derrota os dois. Na lógica pedetista, portanto, quem quer votar pensando em derrotar o candidato do PSL ou o do PT, com a segurança de que o voto será útil e alcançará seu intuito, deverá votar naquele que derrota os dois. Quem seria? Ciro.

Vixe

Ciro disse em sabatina na CBN, em São Paulo que as facções criminosos propuseram ao Governo do Ceará uma trégua na onda de assassinatos, contanto que a venda de drogas fosse liberada. Segundo o presidenciável, Camilo Santana não topou. Ciro completou dizendo que "este tipo de acordo foi feito em São Paulo". Ficou no ar a pergunta: de que forma essa proposta chegou no gabinete do governador?

Cultura

Vereador Acrísio Sena (PT), candidato a deputado estadual, assinou, no Comitê de Cultura de Camilo Santana, documento da Rede Parlamentar pela Cultura. Dos compromissos assumidos, a defesa da ampliação do orçamento da cultura na lei Orçamentária Anual e na Lei do Plano Plurianual. "Prioridade estratégica para fortalecer a formação de nossa juventude", explicou Acrísio.

Reforço

Campanha do deputado estadual Sérgio Aguiar ganhou importante reforço com a adesão do novo prefeito de Bela Cruz, João Osmar de Araújo Filho (Osmarzinho). O titular foi afastado por irregularidades. O parlamentar já havia assegurado o apoio à reeleição do prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, e dos ex-deputados estaduais Paulo Afonso e Pedro José Philomeno Gomes.

Castanha

Nos supermercados, o quilo da castanha de caju industrializada chega a R$ 70 neste momento de entressafra. Apesar das boas chuvas deste ano, produção deve crescer pouco. A avaliação é do produtor e deputado estadual Manuel Duca (PDT). Ele justificou que a chuva abasteceu a terra estarrecida. O quilo da castanha in natura chegou a R$ 7,50 no primeiro semestre. Hoje está em R$ 3.

Segurança

Polícia Militar recebeu ontem as juízas do TRE-CE, Adriana da Cruz Dantas, coordenadora da fiscalização da propaganda e poder de Polícia, e Jacinta Inamar Franco Mota, titular da 112ª Zona Eleitoral. Elas foram orientar oficiais da PM que estão escalados para garantir a segurança da eleição deste ano em Fortaleza, região metropolitana e interior do Estado.

"O Brasil não é para principiantes"

Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, citando frase do saudoso Tom Jobim em artigo na Folha de São Paulo no qual defende que o presidente da República precisa ter liderança e capacidade de negociação para montar um governo de coalizão, sem o que não conseguirá governar. "É preciso demonstrar perícia e arte para contemplar aliados, regiões do país, mulheres e representantes de segmentos econômicos e sociais", afirma Mailson.

Tem mais...

Na terrinha Próximo sábado (22), os candidatos à presidência pelo PSOL Guilherme Boulos e Sonia Guajajara farão campanha em Fortaleza. Estarão ao lado de Ailton Lopes e Carina Sousa, candidatos ao Governo do Estado.

Campanha Em busca do oitavo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, Fernando Hugo acelera o ritmo de campanha, com caminhadas, minicarreatas e o corpo a corpo nas comunidades da Grande Messejana. Hugo, porém, tem buscado se fortalecer, também, em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e Interior do Estado.

Obesidade Câmara de Fortaleza aprovou, em Sessão Ordinária na manhã de ontem, Projeto de Indicação de autoria do vereador Iraguassú Filho (PDT), que cria o Plano de Prevenção da Obesidade Infantil.