Extinção do TCM próxima

00:00 · 21.12.2016

Apesar de contar com votos suficientes - são necessários 28, em plenário - para aprovar a PEC da extinção do TCM, a base governista, que encampou a proposta do oposicionista Heitor Férrer (PSB), com o aval, agora público, do governador Camilo Santana, encontrou dificuldade para fazer a matéria tramitar. Consciente de que são minoria, deputados contrários usaram artifícios regimentais para postergar a votação. É do jogo. Paralelamente, servidores e entidades fazem pressão para tentar desconstruir o discurso pró-extinção. No entanto, a julgar pela derrubada dos sete recursos da oposição, ontem, a causa, no voto, é perdida. Restará aos que querem a manutenção do TCM arguir a inconstitucionalidade da PEC de Heitor, levando a discussão, em nível de recurso, para Brasília.

Segundo plano

Debate sobre a extinção do TCM acabou ofuscando a tramitação das medidas de corte de gastos, enviadas à Assembleia pelo governador Camilo Santana, que, esperava-se, provocariam acaloradas discussões entre a base governista e a oposição. Deputado Renato Roseno (PSOL), por exemplo, criticou ontem as medidas de Camilo, equiparando-as às de Michel Temer, no plano federal. Não foi contestado.

Ringue

Em que pese o eficiente sistema de ar condicionado, o tempo esquentou no plenário da Assembleia. Ely Aguiar e Robério Monteiro por pouco não saíram no tapa, depois de comentário de Ely sobre deputados com contas pendentes no TCM. Odilon Aguiar e João Jaime não chegaram a tanto, mas discutiram, aos gritos, após Aguiar requerer à presidência dados sobre o quadro de pessoal da AL.

Começar de novo

Ao liberar trecho da Av. Santos Dumont que havia sido interditado para a construção da estação Colégio Militar da linha Leste do Metrofor, Governo do Estado minimiza o caos no trânsito na área. Por outro lado, sinaliza que tão cedo a obra não será retomada. Seinfra está realizando o replanejamento, com novo cronograma e prazos. É praticamente uma volta ao ponto de partida.

Facilidade

INSS vai permitir, a partir de janeiro, que o segurado solicite a aposentadoria pela internet. E em alguns casos poderá começar a receber o benefício sem precisar ir a qualquer agência. Projeto piloto começará por Mossoró-RN e a versão final ficará concluída até o final de 2017. Trabalhadores mais antigos terão que levar documentos e carteiras do trabalho para agilizar o processo de aposentadoria.

Passo a passo

Senador José Pimentel fará circular, em janeiro, livreto com análise crítica da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Na publicação, o senador cearense procura demonstrar as grandes diferenças entre o 'projeto de nação' dos governos petistas e o do atual governo. Objetivo é mobilizar a sociedade para barrar a aprovação do projeto de reforma no Congresso.

"Não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Temos que votar o texto que é melhor para o Brasil."

Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara Federal, após aprovação de proposta de renegociação da dívida dos Estados sem as contrapartidas recomendadas pelo Ministério da Fazenda. Presidente Temer tem poder de veto.

Tem mais...

Governo tirou o regime de urgência da mensagem que funde e extingue órgãos públicos do Executivo, como o rebaixamento da Secretaria de Políticas Antidrogas para uma simples assessoria do Governador.

Tirar a urgência é sinal de que a proposta poderá ficar para o próximo ano. Pelo menos uma governista já havia anunciado que votaria contra, a deputada Mirian Sobreira (PDT). E este é um momento que o Governo precisa de voto e prefere focar nas prioridades.

Em encontro na Câmara, presidente Rodrigo Maia e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, iniciaram conversações para elaboração de uma nova lei do abuso de autoridade, a ser discutida entre parlamentares, Judiciário e o Ministério Público. Dessa vez sem açodamento.