Cogerh e Ouvidoria terão mais servidores

01:00 · 23.02.2018

A Assembleia Legislativa cearense aprovou, ontem, por unanimidade, projetos de lei do Governo do Estado que tratam da criação de cargos para a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). No total, 650 requerimentos também foram aprovados em plenário.

Entre as mensagens deliberadas pelos deputados está a que cria 20 cargos efetivos de Analista de Infraestrutura do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior para provimento através de concurso público, no DAE. O Departamento é uma Autarquia, de acordo com o Governo cearense, responsável pela análise, elaboração e orçamento de projetos de arquitetura e de engenharia, bem como pela fiscalização da execução de tais projetos de obras e empreendimentos públicos, demandados por diversas secretarias e entidades do Governo do Estado.

Na mesma ocasião, a Assembleia aprovou, também, mensagem que cria 25 novos cargos de Auditor de Controle Interno, dentro da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), dado o "crescimento da quantidade e da diversidade das atribuições da CGE, desde a sua criação em 2003, o que implicou na migração interna", justifica.