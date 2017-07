Cinco nomes recebem homenagem do TRE

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:05

Cinco diferentes trajetórias de contribuição à Justiça Eleitoral dividiram, nessa sexta-feira, a alegria de receber a maior distinção entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Concedida a cada dois anos pela Corte a personalidades com relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral, a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Faustino Albuquerque e Sousa - que leva o nome do primeiro presidente do TRE-CE - foi distribuída em sessão solene, na sala de sessões, pelo atual presidente do Tribunal, desembargador Abelardo Benevides Moraes.

Receberam a honraria a desembargadora Maria Iracema do Vale, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e do TRE-CE, que discursou em nome dos agraciados; o juiz federal Luís Praxedes Vieira da Silva, ex-integrante da Corte do TRE-CE; o procurador regional eleitoral Marcelo Mesquita Monte; o jurista José Filomeno de Moraes Filho, ex-juiz daquela Corte Eleitoral; e a secretária judiciária do TRE-CE, a servidora Orleanes Cavancanti de Oliveira Viana Gomes.

Abelardo Benevides destacou que, além dos critérios objetivos de escolha dos homenageados, todos atuam ou atuaram na Corte. Em discurso "de improviso", ele afirmou que a comenda "procura fazer justiça" ao valorizar pessoas e instituições.