Cargos podem ser definidos hoje

00:00 · 12.01.2017

Segundo vereadores, o presidente da Casa, Salmito Filho, tem sondado interesses nas bancadas ( Foto: Helene Santos )

As presidências das comissões técnicas da Câmara Municipal de Fortaleza devem ser definidas hoje (12). Os colegiados são responsáveis por debater os projetos que são apresentados pelos vereadores, com seus presidentes podendo determinar o ritmo e a facilidade com a qual serão aprovados ou não.

De acordo com parlamentares, o presidente Salmito Filho (PDT) passou o dia de ontem reunindo-se com vereadores para sondar sobre quais bancadas tinham interesse em ocupar quais espaços. Hoje, deve ser realizada uma última reunião na qual podem ser definidos cargos para cada um dos partidos.

A expectativa é de que as comissões incluam novos parlamentares, eleitos para seus primeiros mandatos. Os cargos em colegiados são os últimos que ainda precisam ser definidos. Tanto a Mesa Diretora quanto líderes e vice-líderes da base e da oposição já foram definidos nas primeiras semanas deste mês.

Os integrantes das comissões permanentes deverão tomar posse na primeira sessão ordinária deste ano, que deve ocorrer no começo de fevereiro. Também deve ser recriada, no começo de fevereiro, a comissão temporária para debater a atuação dos aplicativos de transporte individual remunerado - categoria na qual se enquadra a Uber.