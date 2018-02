Caravana começa reuniões em municípios do Cariri

01:00 · 27.02.2018

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) dará início na quinta-feira a uma série de ações que tem como objetivo alavancar a pré-candidatura do presidenciável Ciro Gomes no Ceará. Denominado de "Rota 12", o movimento percorrerá diversas cidades da Região do Cariri. De acordo com o presidente estadual da legenda, André Figueiredo, as esquerdas no Brasil, apesar da pauta em comum, tendem a ir para a disputa separadamente, o que pode ser prejudicial para os interesses do bloco.

Representantes do PDT, PT, PSB, PCdoB e PSOL lançaram o manifesto "Unidade para Reconstruir o Brasil", que visa criar um projeto em prol do desenvolvimento do País. No entanto, eles não chegaram a um consenso sobre apoios no primeiro turno da campanha eleitoral de outubro. Segundo Figueiredo, enquanto PT, PDT e PSOL trabalham com a possibilidade de candidatura própria, PSB e PCdoB ainda não se decidiram, mesmo que a sigla comunista já tenha apresentado Manuela D'Ávila como pretensa candidata, o que não convenceu os aliados.

A "Rota 12", conforme explicou, terá início depois de amanhã, quando ele, Ciro Gomes e o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, saem de Brasília para se encontrarem com Cid Gomes e Zezinho Albuquerque em Juazeiro do Norte. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e outros gestores municipais da região também são aguardados nos encontros, que terão início no Município de Caririaçu.

Um ato político está programado para a noite em um clube no Município do Crato. No dia seguinte, pela manhã, será realizada a convenção do PDT de Barbalha, que pode contar com as presenças de Ciro e Lupi. Em seguida, um ato na Câmara Municipal de Missão Velha, e, posteriormente, em Penaforte e Jati, onde a prefeita Neta, que é do PSD, deve se filiar à sigla pedetista. A caravana ainda deve passar por Porteiras e será encerrada em Brejo Santo.

No terceiro dia o evento será realizado em Milagres e Barro, sendo concluído em Mauriti com ato de novas filiações. De acordo com Figueiredo, o objetivo do evento é fortalecer a pré-candidatura de Ciro e aumentar o número de representantes da legenda no Interior.

Cid Gomes vai aproveitar a mobilização para ratificar sua candidatura ao Senado. Por um certo tempo, após esses eventos no Interior, ele vai dar uma maior assistência à candidatura do Ciro fora do Ceará.