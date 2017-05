Camilo presta contas e prega esforço por investimentos

00:00 · 03.02.2017

O governador Camilo Santana (PT) compareceu à Assembleia Legislativa do Ceará na manhã de ontem. Em discurso de cerca de duas horas, ele apresentou ao Parlamento a mensagem do Governo com o balanço das ações realizadas em 2016, além das intenções da gestão para este ano. O anúncio mais esperado, sobre o reajuste dos servidores, só foi feito em coletiva de imprensa após o pronunciamento. A fala do petista no Plenário 13 de Maio foi acompanhada por parlamentares, secretários, superintendentes e autoridades. Servidores ocuparam as galerias em manifestação pacífica.

>Estado propõe reajuste geral de 2% a servidores

Já no início do discurso, Camilo sustentou que seria dever de Justiça, neste momento de conjuntura adversa, mas também de superação, ter um gesto afetuoso de gratidão não só ao Parlamento, mas aos servidores estaduais que ajudaram no desenvolvimento do Estado, com competência e espírito público. "Mesmo diante desse quadro recessivo, agravado no Ceará com uma seca que se prolonga nos últimos cinco anos, nosso governo vem buscando recuperar e dinamizar nossa atividade econômica".

Segundo o governador, o volume de investimentos públicos em 2016, que superou R$ 3,7 bilhões, coloca o Ceará entre os estados que mais investiram no ano passado, com destaque para as áreas de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Saneamento, Desenvolvimento Agrário e Urbano. Ele relatou ainda que, mesmo com o cenário de recessão econômica, há razões para comemorar no que diz respeito aos mais de 140 mil servidores, que, em virtude da "eficiente gestão dos recursos públicos", não perceberam atrasos no pagamento de seus vencimentos. "Ao contrário da situação vivenciada na maioria dos estados brasileiros", acrescentou Camilo.

Ao tratar da crise hídrica, o governador ressaltou que o Governo "tem trabalhado diuturnamente para garantir água a todos os cearenses, envidando esforços para evitar que falte água na Região Metropolitana de Fortaleza e em todo o Estado, diante dos referidos cinco anos consecutivos de seca, quando nossas reservas hídricas estão reduzidas a somente 6,6% da capacidade".

No sentido de evitar colapso total, continuou o gestor, foram realizados investimentos "maciçamente" em ações emergenciais, em especial na construção de adutoras, perfuração de poços profundos e instalação de cisternas, e em ações estruturantes, como Cinturão das Águas, projetos de dessalinização e de planta de reúso.

Contribuição social

"Neste contexto, o Palácio da Abolição foi o cenário frequente das reuniões semanais do Comitê da Seca no debate e planejamento das ações de infraestrutura hídrica realizadas ao longo do ano passado e das obras em andamento para 2017", disse. Camilo também convidou "cada cearense" a contribuir, como parte do esforço coletivo, na campanha de conscientização pelo uso racional da água.

Na área da Segurança Pública, o governador disse estar orgulhoso por apresentar o balanço de Crimes Violentos Letais Intencionais acumulado até dezembro de 2016, que registrou uma queda de 15,2%, com 612 vidas salvas. Camilo destacou, ainda, a mensagem enviada à Assembleia que prevê equiparação salarial de bombeiros e policiais militares à média do Nordeste como "reconhecimento" pelo trabalho dos profissionais de segurança.