Camilo oficializa trocas em quatro pastas centrais

00:00 · 12.01.2017

Sete das 25 secretarias do Governo do Estado passam por mudanças de gestores para, segundo o Palácio da Abolição, impulsionar ações nos dois últimos anos de mandato do governador Camilo Santana (PT). As mudanças envolvem pastas centrais da administração estadual. Após anunciar novos gestores para as secretarias de Segurança Pública e de Justiça na última semana, o chefe do Executivo oficializou, ontem, os novos nomes que irão gerir a Casa Civil e as pastas de Planejamento, Cidades e Infraestrutura. Dentre as mudanças previstas, apenas o novo secretário do Esporte ainda não foi divulgado, mas o anúncio está previsto para os próximos dias.

Atualmente no comando da Secretaria de Relações Institucionais, o secretário Nelson Martins foi anunciado para a Casa Civil, que estava sob o comando de Alexandre Lacerda Landim. A Secretaria de Relações Institucionais, por sua vez, deverá ser extinta, conforme prevê proposta do Governo que já foi enviada à Assembleia Legislativa.

A Secretaria do Planejamento, até então gerida por Hugo Figueiredo, ficará sob o comando do ex-vice-governador Maia Júnior, que também já foi secretário nas pastas de Transportes, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Planejamento. Na Secretaria das Cidades, Lúcio Ferreira Gomes deixa o cargo para Jesualdo Farias, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Lúcio, por sua vez, assume a Secretaria Estadual de Infraestrutura. O anúncio conjunto das mudanças foi feito por Camilo Santana no Facebook.

Ele já havia anunciado alterações também na Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, que já passou a ser gerida por André Costa, e na Secretaria da Justiça, sob o comando de Socorro França desde a última terça-feira (10). Conforme a assessoria do Governo, o novo gestor da Secretaria do Esporte deve ser anunciado nos próximos dias.

Ao anunciar os "ajustes" no secretariado, o governador agradeceu aos que deixam o Governo "pela relevante contribuição" dada ao Estado do Ceará.

Repercussão

Dentre as mudanças que, nas palavras de Camilo, buscam "imprimir um ritmo ainda maior nas nossas ações nesta segunda metade de governo", uma, em especial, repercutiu entre deputados estaduais. Parlamentares entrevistados pelo Diário do Nordeste aprovam tecnicamente a escolha de Maia Júnior, mas dizem que ela ainda deve render discussões políticas. Afinal, o ex-vice-governador, ligado aos quadros do PSDB e próximo do senador tucano Tasso Jereissati, que faz oposição ao Governo do Estado, foi escolhido para, à frente de uma das principais secretarias da gestão estadual, coordenar ações de um Governo petista.

Fernando Hugo (PP), que já foi da ala peessedebista, diz ter certeza de que o Governo Camilo fez "um golaço" em termos de conquista administrativa. "Ele (Maia Júnior) é audacioso e dará impulsão governamental, trazendo para o Ceará melhorias e conquistas substanciais", disse.

Ações 'suprapartidárias'

Para Hugo, pelo bem-estar dos cearenses e do crescimento progressista, o Governo deve se munir de ações suprapartidárias. "Para isso, Maia Júnior, assim como a ex-tucana Socorro França, estão competentemente à disposição dessa governabilidade produtiva", opinou. A nova secretária de Justiça já integrou os quadros do PSDB, tendo sido, inclusive, candidata à Prefeitura de Fortaleza em 1996.

Único tucano na Assembleia, o deputado Carlos Matos avalia a ida de Maia Júnior para o Governo como decisão pessoal e, portanto, ressalta que não significa aproximação entre as siglas historicamente opostas. "O que se percebe é que o modelo político atual estava equivocado. Caso contrário, não chamaria um peessedebista para planejar".

Inusitado

Por sua vez, o deputado estadual Roberto Mesquita (PSD) disse acreditar que a escolha terá consequências, mas espera que sejam do ponto de vista do mérito do escolhido. "É uma pessoa capacitada e não representa unicamente um interesse politiqueiro, pensando em se aproximar do PSDB. Na Assembleia, é certo que vai render assunto, uma vez que se trata de um fato inusitado, posto que um peessedebista vai compor um governo petista".

Já na opinião do deputado estadual Manoel Santana (PT), escolher para o cargo de secretário um nome fora da base de apoio ao Governo não é problema. "O governador tem a liberdade de escolher aqueles que têm mais qualificação técnica. Precisamos ter essa visão diferenciada de gestão, priorizando a capacidade técnica e não a legenda a qual pertence", apontou.

Governo Camilo

Mudanças anunciadas

Casa Civil

Nelson Martins

Engenheiro agrônomo formado pela UFC. Filiado ao PT, já foi vereador, deputado estadual por três vezes e secretário na gestão Cid. Hoje, está na Secretaria de Relações Institucionais.

Secretaria de Planejamento

Maia Júnior

Graduado em Engenharia Civil pela UFC e em Administração pela Uece. Tucano, foi secretário no governo de Lúcio Alcântara e vice-governador do Estado do Ceará (2003-2006).

Secretaria das Cidades

Jesualdo Farias

Doutor em Engenharia Mecânica pela UFSC e professor titular da UFC. Foi reitor da UFC e, ainda, Secretário de Educação Superior do MEC durante gestão de Cid Gomes como ministro.

Secretaria da Infraestrutura

Lúcio Gomes

Engenheiro civil graduado pela UFC. Foi secretário de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Sobral e secretário Chefe de Gabinete de Cid, seu irmão. Hoje, é secretário das Cidades.