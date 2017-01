Camilo discute ajustes com novo secretariado

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:20

Pontos da pauta da reunião foram adiantados pelo secretário Nelson Martins. Algumas mudanças têm relação com a PEC que limita gastos ( FOTO: ÉRIKA FONSECA )

O governador Camilo Santana (PT) inicia hoje uma reunião de dois dias com o seu secretariado, após oficializar mudanças em seis das 25 pastas da estrutura do Governo do Estado - o novo titular da Secretaria do Esporte, nome que fecha as alterações, ainda não foi anunciado. No encontro, que vai da manhã de hoje até a noite de amanhã, o chefe do Executivo deve discutir, dentre outras pautas, medidas que serão adotadas pela gestão com o objetivo de reduzir os custos da máquina pública nos próximos anos. Após apresentar gestores que assumiram recentemente algumas pastas, ele também ouvirá as metas de cada um para o corrente ano.

Apesar de ocorrer periodicamente, a reunião de planejamento deste início de ano tem um diferencial por se tratar do primeiro encontro entre os gestores e o governador após aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do limite dos gastos do Governo pelos próximos dez anos na Assembleia Legislativa. Portanto, cada secretário deve apresentar aquilo que deve ser reduzido para tentar manter o limite estipulado na legislação que já está em vigor no Estado.

Segundo o novo secretário da Casa Civil, Nelson Martins, dentre as pautas está o Plano de Sustentabilidade do Governo, apresentado no ano passado, e dentro dele a reforma administrativa. Está contida no plano a redução de custeio em 10%, além da extinção de secretarias, o que só deve ser selado após votação de matéria no retorno dos trabalhos da Assembleia, em fevereiro. A matéria estava em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, mas a pedido do líder do Governo, deputado Evandro Leitão (PDT), foi retirada.

Mudanças

Dentre as pastas que devem perder o status de secretaria estão a Secretaria de Políticas Sobre Drogas, a Casa Militar, o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Relações Institucionais, que passarão a ser vinculadas ao gabinete do governador. Além delas, o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) será atrelado ao Departamento de Estradas e Rodovias (DER), que será denominado Departamento de Infraestrutura de Transporte e Edificações (DITE). O Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará (Idece) também será incorporado à Secretaria de Cidades.

Já o Metrofor passará ao comando da Secretaria de Infraestrutura, conforme emenda apresentada pelo líder do Governo, Evandro Leitão. As ações internas, conforme explicou Nelson Martins, foram definidas pelo conselho de gestão fiscal do Governo e são prioridades para a gestão neste início de ano.

Na reunião, o governador Camilo Santana e os secretários vão apresentar todo o programa de ajuste fiscal do Estado, as ações que serão implantadas dentro do Plano de Sustentabilidade, bem como algumas aprovadas pela Assembleia Legislativa, como a PEC que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo Nelson Martins, o que cabe à redução dos salários dos secretários ainda está em apreciação na Assembleia, e deverá entrar em votação já no retorno das atividades legislativas.

De acordo com o secretário da Casa Civil, também será anunciada a redução de até 25% do número de terceirizados da gestão Camilo Santana, além da redução de passagens de diárias em 25%, fora o custeio da máquina, que terá redução de 10%. Os contratos de gestão também sofrerão redução que variam de 10% a 15%. "Tudo isso tem a ver com a PEC que aprovamos, até porque nosso Orçamento para 2017 será executado com base no que foi executado em 2016, com no máximo, o crescimento de 7%, como aprovado pela emenda constitucional", diz.

Novos

O governador vai, ainda, apresentar ao conjunto dos secretários as mudanças realizadas nas pastas de Infraestrutura, Casa Civil, Segurança Pública, Justiça, Cidades, e Planejamento e Gestão. No caso de Planejamento e Gestão, conforme Nelson Martins, o novo gestor da pasta, o empresário Maia Júnior, não participará da reunião como secretário, uma vez que sua posse está prevista para acontecer somente em fevereiro.

"Não temos ainda nenhuma indicação concreta de que o País voltará a crescer de imediato, o que só deve ocorrer no segundo semestre. O governador quer manter o grau de investimentos na economia, e para manter esse grau de investimento precisa de ajustes na parte de despesas", acrescenta o secretário.

O conjunto de ajustes do Estado, segundo ele, visa a manutenção da máquina e de investimentos. No encontro, será tratado também o Monitoramento de Projetos Prioritários do Governo do Estado (MAPP) para 2017, onde cada secretaria apresentará prioridades. Normalmente, esses encontros do Governo iniciam pela discussão de projetos de maior impacto financeiro.