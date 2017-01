Camilo desconversa sobre deixar o PT

00:00 · 24.01.2017

O governador Camilo Santana (PT) realizou, ontem, no Palácio da Abolição, a primeira reunião do ano com o seu secretariado e, em coletiva de imprensa, desconversou sobre a possibilidade de deixar os quadros do Partido dos Trabalhadores (PT). Questionado sobre a saída da sigla petista, o chefe do Executivo Estadual afirmou que recebeu convites de diversos partidos, mas que tem se dedicado apenas a questões administrativas.

Camilo está mantendo a mesma postura que o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, adotou quando se cogitava que sairia do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) para ingressar no Partido Democrático Trabalhista (PDT). "Todas as minhas energias têm se voltado para administrar o Estado, superar os desafios. Eu tenho recebido diversos convites de diversos partidos, mas estarei discutindo a questão política no momento certo", disse o governador.

Há especulações de que Camilo Santana vá para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas, para disputar reeleição ao Governo, isso poderá ser definido até o início de 2018. O PT, no entanto, não quer perder o governador, tanto que a deputada estadual Rachel Marques, em entrevista ao Diário do Nordeste, chegou a cogitar que ele poderia ser eleito presidente do partido no Ceará.

O presidente estadual do PT, Francisco de Assis Diniz, já havia negado a possibilidade de saída do governador da sigla. Principal representação política do PT no Estado, Camilo, entretanto, tem enfrentado dificuldades no partido. Em 2016, ele não conseguiu manter a sigla unida para apoiar Roberto Cláudio na eleição municipal. Hoje, o petista termina a primeira reunião do ano com o secretariado e o tema mudança de partido deve ficar para outro momento.