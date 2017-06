Câmara e Prefeitura promovem novo evento

00:00 · 10.06.2017

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Prefeitura realizam, hoje, a partir das 8h, a terceira edição do programa "Câmara e Prefeitura em Nosso Bairro", espaço no qual os poderes Legislativo e Executivo da cidade buscam ouvir as demandas da população de cada região. Tendo começado em fevereiro, a iniciativa, que já visitou o Conjunto Palmeiras e a Região do Grande Mucuripe, ocorre desta vez no Grande Bom Jardim, com concentração na Escola ABC, na rua Três Corações, 762.

De acordo com o segundo vice-presidente da CMFor, vereador Didi Mangueira (PDT), será "um encontro do poder público com a comunidade, com a periferia da cidade". O parlamentar aponta o espaço como uma oportunidade de discussão dos problemas dos bairros de Fortaleza, bem como uma chance para mostra à população a "dinâmica do Parlamento".

O trabalhista considera o evento como "um grande momento para a comunidade", que incluirá não apenas a visita dos agentes públicos mas também a assinatura de diversas ordens de serviço por parte da Prefeitura, como as da reforma da Escola Lireda Facó, além da regularização fundiária de 210 imóveis.