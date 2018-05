Cadastro eleitoral fecha amanhã (9)

01:00 · 08.05.2018

Mais de 421 mil eleitores do Ceará estão com seus títulos de eleitor cancelados e, caso queiram votar nas eleições de outubro próximo, têm até amanhã (9) para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, data do fechamento do cadastro eleitoral para o pleito de 2018. Até lá, o eleitor pode comparecer a um dos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na Capital ou mesmo ao mutirão montado pelo órgão no Ginásio Paulo Sarasate. Já nos outros municípios do Estado, o atendimento segue sendo feito nos cartórios eleitorais.

Números do TRE da última quarta-feira (2) apontam que 421.061 eleitores estão com inscrições canceladas para o pleito deste ano. Destes, 268.083 deixaram de participar do processo de revisão exigido em todos os estados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e outros 152.978 tiveram os títulos cancelados por ausência em três eleições subsequentes.

Mudança

Tal quantidade, entretanto, tende a diminuir à medida que os eleitores buscam regularização junto à Justiça Eleitoral. O dado final de impossibilitados a votar nas eleições de 2018 será totalizado após a homologação dos atendimentos do mutirão, que será encerrado amanhã.

Ontem, a presidente do TRE, desembargadora Nailde Pinheiro, e o vice-presidente do órgão, desembargador Haroldo Máximo, visitaram o mutirão montado no Ginásio Paulo Sarasate, que, durante seis dias de funcionamento, recebeu 8.867 eleitores. Ontem, os dirigentes também visitaram cinco postos de atendimento do TRE na Capital, e hoje vão a mais quatro postos instalados em Fortaleza.