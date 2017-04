Blocos buscam ganhar espaço em comissões da AL

00:00 · 25.01.2017

No início dos trabalhos, serão 18 colegiados disputados por blocos partidários e siglas, visando ocupar o maior espaço possível na Assembleia ( Foto: José Leomar )

Daqui a uma semana, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará retomam suas atividades após pouco mais de um mês de recesso parlamentar e já iniciam as articulações com vistas a ocuparem espaços nas comissões técnicas permanentes da Casa. Blocos partidários podem ser formados e outros fortalecidos mirando a presidência dos colegiados, bem como participação mais efetiva de seus membros nas composições.

Atualmente, no Legislativo Estadual, há apenas três blocos: um formado por PDT, PP e PEN, com 19 membros; outro formado por PMB e PSD, com quatro; e um terceiro, oficializado recentemente, composto por PSDB, PSDC, SD e PR, que tem em sua formação cinco parlamentares, todos da oposição.

No entanto, há articulações já sendo sinalizadas, por exemplo, para fortalecimento de blocos governistas. Os quatro membros do PT têm conversado com Carlos Felipe e Augusta Brito, ambos do PCdoB, em busca de formatar um bloco governista de esquerda. Porém, há interesse de PDT e PP de também se unirem a uma dessas siglas ou até mesmo às duas.

Espaço

Quanto mais representantes um bloco tiver, mais chances seus membros têm de ocupar os espaços na Casa, uma vez que tanto a presidência quanto a composição das comissões são ditadas pela quantidade de membros em um partido ou grupo de partidos. Para a formação de bloco, porém, é preciso que a maioria de seus membros concorde com a formatação, bem como com a liderança escolhida.

Por conta disso, existe um impasse na composição de outro bloco que seria formado por opositores ao Governo Camilo Santana (PT). O PMDB, por exemplo, dentre seus seis membros, três são governistas (Audic Mota, Agenor Neto e Tomaz Holanda) e três opositores (Silvana Oliveira, Leonardo Araújo e Danniel Oliveira). Portanto, não há consenso entre eles sobre fechar uma aliança com PMB e PSD, como querem alguns.

Tanto no PMB quanto no PSD há o mesmo impasse, visto que, apesar de Odilon Aguiar (PMB) e Roberto Mesquita (PDS) serem opositores, Gony Arruda (PSD) e Bethrose (PMB) são aliados do Governo. Não haveria, portanto, consenso em nenhum dos três partidos sobre formatar um grupo de oposição.

Enquanto alguns deputados acreditam na possibilidade de se formar o bloco, que teria ao menos 10 integrantes (11 contando com o retorno de Osmar Baquit, que está no Governo), outros acham muito difícil, pela falta de consenso. Como o PMDB é o partido com maior número de membros, caso seja confirmada a constituição do bloco, Leonardo Araújo pleitearia a liderança, visto que é o indicado para ser líder do PMDB a partir do retorno das atividades legislativas.

Aglutinar

Nos últimos dois anos, o PMDB comandou três comissões técnicas na Casa: Seguridade e Saúde; Trabalho, Administração e Serviço Público; e Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido. A estratégia do grupo é tentar aglutinar todos os membros para conseguirem ocupar o maior número de espaços possíveis e, depois, liberar seus integrantes para trabalharem conforme seus ideais no Legislativo, seja como oposição ou estando ao lado do Governo.

Já o chamado "Grupo dos Cinco", formado por PR, PSDC, PSDB e SD tem em sua composição Capitão Wagner, Fernanda Pessoa, Carlos Matos, Aderlânia Noronha e Ely Aguiar. O bloco de oposição terá Wagner como líder e Ely Aguiar como vice-líder. De acordo com Wagner, é pouco provável que eles se somem a outros partidos, visto que suas metas já foram traçadas.

Prioridades

A ideia é buscar ingressar em comissões estratégicas, como Constituição e Justiça; Defesa Social; e Seguridade e Saúde. Eles não pretendem presidir qualquer colegiado, mas pelo menos ter membros do grupo em cada um deles. Outros partidos, como DEM, PHS, PRB, PRP, PSB e PSOL seguem sem qualquer mudança quanto a união de siglas em blocos. Renato Roseno (PSOL) e Heitor Férrer (PSB), por exemplo, não pensam nessa possibilidade. Já Tin Gomes (PHS) disse ao Diário do Nordeste que ainda não discutiu o assunto com outras legendas.

Já parlamentares do PDT e do PP ainda analisam união com PCdoB ou PT, mas o bloco, o maior da Assembleia, tem a pretensão de ter membros presidindo a Comissão de Constituição e Justiça e a de Orçamento, além da Comissão de Educação.