Base e oposição apontam diferentes prioridades

00:00 · 30.01.2017

A Câmara Municipal de Fortaleza retoma as sessões plenárias nesta semana e vereadores da base e da oposição apontam diferentes temas que devem pautar o início dos trabalhos. Governistas citam projetos prioritários para a gestão de Roberto Cláudio (PDT), enquanto opositores apostam em pautar discussões relacionadas a transporte.

Segundo o líder do prefeito, vereador Ésio Feitosa (PPL), as matérias de interesse da Prefeitura já estão na Casa. Ele destaca a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), o Código da Cidade e a Lei de Poluição Visual. "São leis que impactam muito a cidade", afirma. Ésio declara que a Prefeitura tem a intenção de fazê-las tramitar mais rápido.

O Código da Cidade e a Luos estavam previstos para serem votados durante a última legislatura. Entretanto, os debates sobre a votação do Orçamento de 2017 impediram que os projetos entrassem na pauta da Casa.

Opositores têm outras pautas que gostariam de ver em debate no começo dos trabalhos. "Tem muita coisa a ser discutida", afirma o líder da oposição, Plácido Filho (PSDB). Ele cita o reajuste da tarifa de ônibus como exemplo. Soldado Noélio (PR), por sua vez, aponta que a regulamentação do transporte individual de passageiros - categoria do aplicativo Uber - deve retornar à pauta no início dos trabalhos.

No retorno, também deve ser realizada a cerimônia de posse dos três suplentes que assumem a vaga de vereadores que se tornaram secretários municipais. Dr. Eron (PP), Carlos Mesquita (Pros) e Eliane Gomes (PCdoB) ocuparão os gabinetes de Antonio Henrique (PDT), Elpídio Nogueira (PDT) e Evaldo Lima. Os três já estão atuando na Casa desde o dia 11, quando assinaram o termo de posse, mas ainda precisam fazer o juramento.