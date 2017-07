Bancada cearense é a 3ª menos governista

00:00 · 28.12.2016

O Ceará é, dentre as bancadas da Câmara Federal, uma das com o menor índice de apoio ao presidente Michel Temer (PMDB). De acordo com a ferramenta "Basômetro", do site Estadão Dados - que mede a frequência com que os parlamentares votam conforme a orientação da liderança do governo -, o Ceará tem o terceiro menor índice de lealdade ao Palácio do Planalto, com 73% de votos a favor dos interesses do governo.

O pódio é completado pelo Mato Grosso do Sul, com 72% de votos pró-Temer, e Acre, cujos deputados votaram com o governo em 55% das vezes. Em média, a Câmara tem uma taxa de adesão ao Planalto de 81%. A situação é inversa a dos últimos momentos da gestão Dilma Rousseff (PT). Naquele período, a Câmara tinha uma média de lealdade a então mandatária de 70%, enquanto o Ceará alinhava-se com a petista em torno de 73% das votações.

Dentro da bancada, a menos governista é a ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT). Em 91 votações, ela apoiou o governo em apenas cinco, tendo se abstido em uma sexta. No outro extremo, o Ceará tem quatro parlamentares que votaram alinhados ao governo em todas as oportunidades que tiveram: Aníbal Gomes (PMDB), Genecias Noronha (SD), Mauro Benevides (PMDB) - que exerceu o mandato durante licença médica de Aníbal - e Domingos Neto (PSD).