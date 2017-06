Associação do MP reclama estrutura e pessoal no órgão

00:00 · 12.06.2017 por Letícia Lima - Repórter

Hoje, mais da metade dos 60 promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que atuam na área criminal em Fortaleza, não tem, sequer, uma sala para atender o público. Em muitas das 140 comarcas do Interior, além da estrutura precária, o profissional de Justiça do MPCE trabalha sozinho, sem o auxílio de um assessor jurídico, por exemplo, e tem que se dividir no comando de até três promotorias no Estado.

Essa é a realidade do órgão, revelada pelo presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), promotor Lucas Azevedo, em entrevista ao Diário do Nordeste. Porém, ele afirma que o "atraso gigantesco" na estrutura vai mudar daqui a alguns meses, com o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público (FRMMP), instituído no mês de novembro de 2016, no Ceará.

A legislação estadual destina ao Fundo 15% das custas judiciais e extrajudiciais e 5% dos emolumentos cartorários arrecadados. Ele também é composto por receitas do próprio MPCE, como de condenações administrativas que o órgão impõe a empresas. Segundo Lucas Azevedo, o FRMMP dispõe de verba mensal de R$ 1,5 milhão, utilizada para otimizar os serviços prestados pelo órgão e com a qual serão construídas novas sedes das Comarcas no Interior.

Aluguel de prédios

"Com o dinheiro que está sendo depositado na conta do Ministério Público, a título de reaparelhamento, o Dr. Plácido Rios (Procurador-Geral de Justiça do Estado) já está alugando prédios para que os promotores criminais, que não possuem um local de trabalho, possam ali exercer a sua função na plenitude. Os promotores da área cível - que atuam, por exemplo, nas promotorias de saúde, educação e defesa dos idosos, tudo aquilo que não é criminal - também terão um prédio novo, para desempenhar suas funções", ressalta o promotor de Justiça.

O orçamento total previsto para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado, neste ano, é de R$ 391.881.027, sendo R$ 330.000.000 destinados à folha de pessoal e R$ 61.881.027 para despesas de custeio. Ao todo, o Ministério Público cearense possui 47 procuradores e 469 promotores, além de 605 servidores efetivos, entre técnicos e analistas ministeriais. No entanto, o órgão justifica que há uma carência "urgente" de pessoas para auxiliar os promotores, principalmente, por causa do déficit no quadro de funcionários, após os pedidos de aposentadoria.

Diante da necessidade, o MPCE enviou à Assembleia Legislativa, no início de junho, mensagem que cria 300 cargos de Assessor Jurídico na estrutura do órgão. Os postos, de acordo com o projeto, serão de livre nomeação e exoneração, privativos de bacharéis em Direito, a serem lotados nas Promotorias de Justiça. As nomeações e exonerações serão de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, precedidas de livre nomeação dos titulares das respectivas promotorias.

Lucas Azevedo explica que a nomeação dos comissionados faz parte da segunda etapa de reestruturação do órgão e que já está prevista no orçamento do MPCE, cujo impacto, em 2017, está estipulado em R$ 5 milhões. Segundo ele, metade das vagas será remanejada entre funcionários concursados, que desejarem mudar de cargo. Já para a outra metade, a Procuradoria deverá fazer uma seleção pública.

Sobrecarga

"Em algumas Comarcas do Interior, o promotor faz tudo. Se chegar alguém à promotoria, ele não tem uma pessoa para atender, tem que sentar na cadeira, fazer o ofício e mandar para o prefeito. O promotor pode fazer, isso não desmerece, mas o problema é que perde tempo, podendo ter dedicado o tempo a algo que somente ele pode fazer. O assessor vai incrementar o trabalho do promotor, vai auxiliar na tramitação dos procedimentos de investigação", justifica.

Por outro lado, a nomeação de assessores é alvo de críticas do Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual, que alega um impacto maior nas despesas do órgão sem a realização de concurso público. O presidente da ACMP defende, dentre outros pontos, que, no âmbito legal, a Constituição impede a criação de cargos efetivos que gerem crescimento vegetativo pelos próximos 30 anos. Ele afirma que o número de cargos efetivos na instituição é suficiente hoje.

"Temos dois cargos no Ministério Público de servidor efetivo: o técnico e o analista. Nós não precisamos mais de técnicos ministeriais porque, hoje, a necessidade é de alguém com formação jurídica para assessorar o promotor de Justiça naquelas investigações mais sensíveis. O técnico não pode assessorar, porque ele é (de) nível médio, e aí nós estaríamos dando um tiro no pé, criando mais cargos que não seriam úteis para a instituição. Já na questão do analista, ele custa até cinco vezes mais caro que o comissionado e atenderia num número tão pequeno", aponta.

Lucas Azevedo também diz que, com pedidos de aposentadoria e morte, o MPCE ficará com vácuo de 60 vagas e, por isso, já solicitou ao procurador Plácido Rios a realização de concurso público, que pode ocorrer no segundo semestre deste ano.

Segundo ele, o trabalho do órgão nos últimos anos, no que diz respeito ao combate à corrupção nas Prefeituras, tem resultado, principalmente, em ações contra prefeitos e no afastamento de gestores, além de prisões de agentes políticos e medidas de bloqueio de bens. São dois os grupos especiais no combate aos delitos: o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública. "Apesar da estrutura ser ruim, no MP do Ceará, se for analisar com outros estados, a atuação no combate à corrupção é muito maior que nas outras unidades da Federação", afirma.

O promotor de Justiça avalia também que a atuação do órgão nos estados é consequência de um fortalecimento das instituições, na Operação Lava-Jato, e da postura do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. "Ele está abrindo investigações, está pedindo prisões, está fazendo delações, e isso se reflete no Ministério Público Nacional".

Temor

Aliás, a sucessão de Janot no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), em setembro, está envolvida de receios, com tensões entre o Ministério Público e o presidente Michel Temer (PMDB). Há pelo menos oito postulantes ao cargo de chefe do MP, que já iniciaram os debates para a disputa interna, marcada para o fim de junho, quando os representantes da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) vão eleger uma lista tríplice e enviá-la ao presidente, para que ele nomeie um dos eleitos.

Porém, não existe previsão constitucional de formação de lista nas eleições da PGR. A instituição teme que o trâmite não seja seguido, principalmente, após declarações do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, sugerindo que outras associações, como a dos procuradores da Justiça Militar e do Trabalho, indiquem nomes para a disputa.

"Qualquer mudança que se faça agora, do futuro do PGR, é temerária, pode fragilizar as investigações, pode fragilizar os excelentes trabalhos desenvolvidos há algum tempo", teme o presidente da ACMP.

Condições

Lucas Azevedo

Promotor de Justiça e presidente da ACMP