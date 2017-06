Aprovado projeto sobre a redução da poluição

00:00 · 08.06.2017

Projeto de isenção do presidente da Câmara, vereador Salmito Filho, altera a legislação sobre a espécie que é da década passada ( Foto: Jorge Alves )

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, ontem, em segunda votação, a proposta do prefeito Roberto Cláudio (PDT) para reduzir as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) da cidade em 15% até 2020 e 20% até 2030, tendo como base o ano de 2012. Também foi aprovada, na mesma sessão, proposta do presidente da Câmara, vereador Salmito Filho, de isentar de taxas de inscrição, em concursos, os beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

Os números de redução dos gases poluentes constam na Política Municipal de Desenvolvimento de Baixo Carbono, segundo o prefeito. "O Município, através da proposta desse Projeto de Lei, propõe adotar medidas e estratégias para a mitigação da mudança do clima por meio da redução de emissões de Gases de Efeito Estufa", declara o pedetista na justificativa da matéria.

O projeto prevê a articulação do Município com o governo estadual e o setor privado, bem como sociedade civil e universidades, em políticas para a diminuição dos GEE e na adaptação às mudanças climáticas. "O Poder Público Municipal tem grande responsabilidade nas questões das mudanças climáticas, tomando como interesse em seguir acompanhando as discussões globais", afirma o prefeito Roberto Cláudio (PDT) no texto.

Iniciativa privada

O texto afirma que a meta da administração envolve, entre outros, os setores de transporte e mobilidade urbana, energia, resíduos, construção civil e desenvolvimento urbano sustentável, bem como uso racional da água.

A cada dois anos, o Executivo municipal deverá apresentar balanço de suas ações na área, bem como listar as fontes de emissão de gases oriundos de ação humana. O Paço Municipal deve estimular a iniciativa privada a fazer inventário semelhante, acrescenta a proposição.

De acordo com a justificativa, a cidade já vem realizando ações "que influenciam diretamente a redução e/ou a mitigação de emissões de gases do efeito estufa, especialmente nos seguimentos de transporte e mobilidade urbana". Como exemplos, são citados o estímulo ao uso de bicicletas, a ampliação da malha de transporte coletivo através do Bus Rapid Transit (BRT) e das faixas exclusivas de ônibus, além da ampliação da cobertura de luzes de LED, que consomem menos energia e, consequentemente, poluem menos.

Critérios

Na mesma sessão de ontem, além de outras proposições do Poder Executivo da Capital, os vereadores de Fortaleza aprovaram um projeto de autoria do presidente da Casa, Salmito Filho (PDT), que isenta beneficiários de programas sociais de governo federal de pagamento de inscrição em concursos públicos municipais.

Pela legislação anterior, de 1993, o critério para esse tipo de isenção era o desemprego ou renda de no máximo dois salários mínimos da família. De acordo com a justificativa do projeto, a medida é importante "haja vista que os critérios para a concessão dos mesmos (referindo-se aos programas sociais) é rígida e garante ao Poder Público de Fortaleza a lisura na isenção", assina o vereador Salmito Filho.

A Casa também aprovou projeto de autoria do ex-vereador Iraguassú Teixeira (PDT), subscrito por seu filho, Iraguassú Filho (PDT), garantindo aos idosos com mais de 60 anos prioridade nos processos administrativos do Executivo municipal. De acordo com a justificativa do projeto, essa medida já é adotada na administração federal, em razão do Estatuto do Idoso.