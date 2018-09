Advertência ao eleitor cearense

01:00 · 20.09.2018

O deputado Walter Cavalcante (MDB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, ontem, denunciar a compra de votos em municípios do Interior do Estado, onde os eleitores, segundo ele, são tratados como "cabeça de boi". Tal prática irregular também tinha sido relatada por outros parlamentares no dia anterior, na Assembleia. Com isso, a menos de 20 dias das eleições, o que mais tem sido pregado por parlamentares, candidatos à reeleição, é o voto consciente.

Walter alertou para alguns municípios cearenses, sem citar quais seriam eles, que se transformaram em currais eleitorais, a partir da compra e venda de votos. "Estão transformando o eleitor como ele estivesse num curral onde, ao invés de ser gente, é tratado como cabeça de boi. Eles dizem que meu curral é isso e esse povo vai pra onde eu mando. Eu queria fazer esse alerta e pedir que não venda o seu voto, que as pessoas possam procurar um deputado que possa representá-lo na Assembleia ou no Congresso", sem vender o voto.

O deputado relatou ainda, dando como testemunho as suas andanças, que as pessoas estão "querendo acertar, mas ficam sendo assediadas pelas pessoas que estão com recursos e que estão burlando o processo eleitoral", enfatizou.

Livre

"Quero pedir mais uma vez, encarecidamente, que as pessoas não vendam o seu voto pra que possam, realmente, ter de fato um presidente da República que represente o seu sentimento, a sua vontade de querer ver esse país em desenvolvimento", assim como deputados e senadores escolhidos conscientemente.

Para a deputada Silvana Oliveira (PR), aparteando o orador, só vamos conseguir virar a página da crise política no Brasil se "verdadeiramente o eleitor votar livre". Ela defendeu, ainda, que o voto em branco não é a melhor saída para o eleitor que está desacreditado da política. "Não muda em nada, apenas tira você, eleitor, do páreo, do poder de decisão, que as pessoas se animem e vão lá. Com toda a dificuldade, a nossa democracia ainda é modelo para o resto do mundo", adverte.