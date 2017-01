Ações não devem ir para a Câmara, afirma prefeito

00:00 · 17.01.2017

Ontem, Roberto Cláudio voltou a mencionar a projeção de que até 40% do quadro de terceirizados da Prefeitura sejam incluídos nos cortes ( Foto: Nah Jereissati )

Anunciado desde antes da posse de Roberto Cláudio (PDT) para outros quatro anos à frente da Prefeitura de Fortaleza, o pacote de medidas de enxugamento da máquina pública com o objetivo de cortar gastos ainda não foi completamente fechado. Ontem, o prefeito informou que, de acordo com estimativas do Paço Municipal, o corte de terceirizados pode chegar a 40% do total dos profissionais que compõem a gestão municipal. Ele ressaltou, contudo, que, até o momento, não há previsão de nenhuma ação que demande envio de projeto para a Câmara Municipal de Fortaleza. "É tudo por decreto e medida administrativa", citou.

Ao mencionar o corte de terceirizados, o prefeito ponderou, ainda, que ainda não há um número exato, acrescentando que o corte não será horizontal, com determinadas áreas podendo ter reduções menores que outras, apesar de não detalhar quais.

"A gente não vai fazer um corte irresponsável, que paralise serviços públicos", afirmou o pedetista. A declaração foi dada ontem (16), durante vistoria à construção de uma escola de tempo integral no bairro Siqueira.

De acordo com o prefeito, o ajuste é necessário para que se mantenha a saúde fiscal do município. "Todas as transferências de recursos - tanto federais quanto do ICMS (que é um imposto estadual) - estão em queda", citou. Ele destaca que, ao contrário de outras capitais, Fortaleza tem conseguido honrar seus compromissos, incluindo um aumento de cerca de 8% para os servidores municipais, concedido em dezembro. "Essa é uma realidade única no Brasil".

Preocupação

Entretanto, caso o ajuste fiscal não seja feito, esse cenário pode mudar. "Se a gente não fizer isso, não tem mágica: a gente vai ficar com a mesma situação da maioria dos outros municípios".

Desde que foi reeleito, em outubro de 2016, Roberto Cláudio tem anunciado uma série de cortes na máquina, que envolveu desde o fim do aluguel de carros oficiais para os secretários até a fusão de secretarias.

O prefeito afirmou que os gastos da Prefeitura de Fortaleza com telefone, internet e passagens aéreas também serão alvos dos cortes. A expectativa é de economizar até R$300 milhões em custeio da máquina. "São pequenas economias que, somadas, vão fazer com que a gente possa pagar os servidores em dia, ampliar serviços públicos e manter investimentos", frisou.

Ele também falou sobre o reajuste das passagens de ônibus, em vigor desde sábado (14). De acordo com o pedetista, o aumento foi necessário em virtude dos reajustes dos insumos do transporte coletivo. "Nos últimos 14 meses, foram três aumentos do óleo diesel", justificou. O prefeito ponderou, ainda, que a nova tarifa, que chegou a R$ 3,20, não tem nenhuma relação com o ajuste fiscal.

O aumento, anunciado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) após reunião com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus), representa reajuste de mais de 16%, o maior desde 2003, tendo superado o aumento de 2015, de R$0,35. Em termos nominais, o reajuste de R$0,45 é o maior desde a implantação do Plano Real.

Oposição

Parlamentares da oposição já anunciaram que pretendem tomar medidas para tentar barrar o aumento da passagem. A ação deverá ser decidida hoje, em reunião dos vereadores adversários da administração municipal.

O pedetista também comentou a decretação de estado de emergência em Fortaleza e na Região Metropolitana, assinada pelo governador Camilo Santana (PT) na última sexta-feira (13), antes de sua viagem ao Irã. De acordo com Roberto Cláudio, a estratégia foi adotada como forma de poder-se agilizar obras para evitar um colapso hídrico.