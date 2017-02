Ação popular questiona aumento da passagem

00:00 · 03.02.2017

Após reajuste, desde o último dia 14 de janeiro, a tarifa do transporte coletivo na Capital ficou 16,36% mais cara, indo de R$ 2,75 para R$ 3,20 ( Foto: José Leomar )

Vinte dias após entrar em vigor o reajuste da tarifa do transporte coletivo de Fortaleza, um grupo de parlamentares, profissionais liberais e representantes dos movimentos estudantil e sindical protocolou, ontem, uma ação popular contra o que considera "aumento abusivo" dos valores das passagens de ônibus. Desde 14 de janeiro, a tarifa municipal de transporte urbano subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20 e, para os estudantes, foi de R$ 1,30 para R$ 1,40. Na Justiça, os autores da ação pedem medida liminar que anule o decreto municipal que atualizou as tarifas, o qual denominam "ato ilegal" do prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Assinam a peça o deputado estadual Elmano de Freitas, presidente do PT Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio, líder do PT na Câmara Municipal, o ex-vereador e advogado Deodato Ramalho, o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Ceará (CUT-CE), Wil Pereira, e os estudantes Ranyelle Neves, Matheus Figueiredo, Paula Vieira, Tamyres Gomes e Adylson Galdino, representantes de entidades do movimento estudantil. O grupo é representado pelos advogados Natasha Assumpção Auto e Paulo Pires.

Segundo a advogada, a ação, que tem 12 páginas, é resultado de um processo de diálogo entre parlamentares e representações da sociedade civil desde que o aumento da tarifa de ônibus foi anunciado pela Prefeitura de Fortaleza, no dia 10 de janeiro. A ação deve tramitar em uma Vara da Fazenda Pública. Ela explica, contudo, que não é possível ter previsão de julgamento. "Como a gente protocolou hoje (ontem), não tem como saber em qual Vara vai tramitar. Ela vai para uma Vara de Fazenda Pública, mas amanhã (hoje) à tarde a gente deve saber qual Vara foi sorteada", detalhou.

Inflação

No texto, os autores argumentam que, de 2013, quando Roberto Cláudio assumiu a Prefeitura de Fortaleza pela primeira vez, a 14 de janeiro de 2017, já no início do segundo mandato, a tarifa de ônibus na Capital subiu 60%, enquanto a inflação, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016, teria sido de 29,8%.

A ação popular diz, ainda, que o ato da gestão fere o princípio da moralidade administrativa, pois não atenderia ao art. III da Lei Orgânica do Município, o qual pontua que é "dever do Poder Municipal assegurar a todos locomoção através de transporte coletivo adequado mediante tarifa acessível ao usuário". Outro fator apontado é o desrespeito a preceitos do princípio da proporcionalidade, que visa equilibrar direitos individuais e anseios da sociedade.

A Secretaria Municipal de Conservação em Serviços Públicos já havia informado, em nota publicada pelo Diário do Nordeste no dia 19 de janeiro, que "foram observadas todas as determinações legais com relação à publicação do decreto de revisão da tarifa do transporte público, anunciado no dia 10 de janeiro".

A pasta argumentou, ainda, que, após análise da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), "o percentual (reajustado) obedece aos critérios de cálculo tarifário que foram analisados no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016".