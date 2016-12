Vereador é executado em São João do Jaguaribe

00:00 · 28.12.2016

Francisco Anailde Freire Chaves, de 50 anos, foi morto com vários tiros na calçada de casa ( FOTO: VC REPÓRTER )

O vereador de São João do Jaguaribe Francisco Anailde Freire Chaves, 50, foi executado, ontem, na frente da casa onde morava. De acordo com informações da 4ºCia do 1º BPM, ele estava sentado na calçada quando alguns homens se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos.

Patrulhas de Destacamentos vizinhos foram deslocadas e já estão em diligências junto com as de São João do Jaguaribe, em busca aos suspeitos. O militar que conversou com a reportagem, mas preferiu não se identificar, disse que o crime foi, provavelmente, uma pistolagem e que quem testemunhou não diz nada por medo de represália.

Anailde já era vereador e foi reeleito neste pleito com o maior número de votos (533) entre os candidatos. Ele concorreu a uma vaga no Legislativo pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) declarou ser motorista e ter ensino superior completo.

Este é o segundo vereador daquele Município a ser executado neste ano. No último dia cinco de setembro, José Élbio Almeida Chaves (PPS) foi assassinado a tiros na sede da Secretaria Municipal de Agricultura.