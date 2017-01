Turista suíço é preso por tentar estuprar garota de programa em Fortaleza

18:36 · 12.01.2017 / atualizado às 18:39

Natural da Suíça, Eduard Haas foi conduzido para o 2° Distrito Policial, onde foi autuado pelo crime de tentativa de estupro ( Foto: SSPDS )

Um turista suíço identificado como Eduard Haas, de 50 anos, foi preso na última quarta-feira (11) após agredir e tentar estuprar uma garota de programa na pousada onde estava hospedado, na Avenida Almirante Barroso, Praia de Iracema. O suspeito foi capturado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por meio de policiais lotados no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Segundo a polícia, o estrangeiro propôs pagar pelos serviços de acompanhante da mulher, que decidiu ir com ele até o local onde o homem estava hospedado. Ao chegar ao cômodo, porém, Eduard Haas ligou um aparelho de som em volume alto e começou a agredir a vítima com um bastão de baseball, além de tentar estrangulá-la. Com isso, a mulher recusou-se a continuar com o programa e o suspeito tentou estuprá-la.

A mulher só conseguiu escapar porque, em um momento de distração do agressor, se jogou da janela do quarto, sendo amparada por pessoas próximas, que a levaram até um estabelecimento nas proximidades. Ao tomar conhecimento do fato, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança alertou os policiais do BPTur, que prenderam o suspeito ainda no quarto.

O suíço, que está há três meses na Capital cearense, foi conduzido para o 2° Distrito Policial, onde foi autuado no artigo 213 do Código Penal Brasileiro, que consiste no crime de tentativa de estupro.