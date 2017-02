Trio é preso com três armas de fogo

00:00 · 07.02.2017

Humberto Soares da Silva, João Simplício Lopes Neto e José Araújo Lopes, o 'Dedé', 28, foram autuados em flagrante na Delegacia de Icó ( Foto: Richard Lopes )

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de assaltos e apreendeu três armas, no município de Icó, a cerca de 345 km de Fortaleza. A operação foi realizada no último domingo (5).

Os dois primeiros suspeitos foram presos durante buscas no Conjunto Cidade de Deus. Ali, os policiais abordaram Humberto Soares da Silva, conhecido como 'Gago', 27, e João Simplício Lopes Neto, o 'Gordo', 21.

Ao serem indagados sobre as armas utilizadas nos assaltos, 'Gordo' informou que estavam na residência do seu irmão, José Araújo Lopes, o 'Dedé', 28, na localidade conhecida como GH 1. Com o suspeito, os PMs encontraram um revólver calibre 38 e uma espingarda.

Já o 'Gago' disse que tinha deixado outra arma em um bar como garantia de uma dívida. Os militares foram até o local, apreenderam um revólver e conduziram o dono do estabelecimento para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional de Icó, da Polícia Civil.

'Gago' e os irmãos 'Gordo' e 'Dedé' foram presos e autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e receptação. Os homens ainda indicaram mais duas pessoas que seriam os pilotos das motos durante os assaltos.

(Colaborou, Richard Lopes)