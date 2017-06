Transferência de detento é negada

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:14

O gaúcho Marcelo Barberena Moraes, acusado de matar a filha de 8 meses e a esposa, teve pedido de transferência entre estabelecimentos penais negado pela Justiça. A solicitação de mudança para uma unidade que o detento considera mais segura foi arquivado, no dia 5 de junho. A defesa quer a transferência do preso, que ainda é provisório, para a Unidade Prisional Irmã Imelda, destinada a idosos, pessoas com doenças crônicas graves ou condenados por crimes praticados no âmbito familiar.

Segundo o advogado Nestor Santiago, o pedido foi realizado porque Barberena tem diploma de Ensino Superior (tendo direito à prisão especial) e por já ter sido ameaçado de morte em uma Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL).

Crime

A contadora Adriana Moura de Pessoa Carvalho Moraes, 38; e Jade Pessoa de Carvalho Moraes, de oito meses, foram achadas mortas, no dia 23 de agosto de 2015, em uma casa de veraneio, em Paracuru. Marcelo Barbarena é acusado de ter atirado contra a esposa e a filha.

Segundo consta nas movimentações do processo, o acusado estava recolhido inicialmente na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sendo transferido depois para a CPPL III. Em junho de 2016, foi levado para a CPPL V.

Depois de informações de que estava marcado para morrer, Barberena foi transferido para a carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde ficou nove meses. No dia 12 de abril, foi transferido para o Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC).

O detento aguarda ser levado a júri popular. A decisão sobre o julgamento foi proferida pelo juiz Wyrllenson Flávio Barbosa, da Comarca de Paracuru.